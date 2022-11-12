Rusya Merkez Bankası bu yıl sektörde kâr beklemiyor
Rusya Merkez Bankası Regülasyon ve Analiz Departmanı Başkanı Aleksandr Danliov, Rus bankacılık sektöründeki zararların önemli oranda azaldığını belirterek, “Muhtemelen, bu yıl bankacılık sektörü kâr edemeyecek” dedi.
Rusya Merkez Bankası Regülasyon ve Analiz Departmanı Başkanı Aleksandr Danliov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, yıl sonunda ülkedeki bankacılık sektörünün mali sonuçlarını açıklayacaklarını söyledi.
Bu yılın genel itibarıyla karlılık açısından olumsuz olduğunu vurgulayan Danliov, “Mali sonuçlar olumsuz ancak zarar önemli oranda azaldı. Muhtemelen, bu yıl bankacılık sektörü kar edemeyecek” ifadesini kullandı.
Sberbank Üst Yöneticisi (CEO) German Gref, 24 Şubat’tan bu yana dün ilk defa bankanın mali sonuçlarını açıklayarak, yılın 10 ayı itibarıyla yaklaşık 50 milyar ruble (yaklaşık 810 milyon dolar) net kâr elde ettiklerini bildirmişti.
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