Rusya Merkez Bankası olağanüstü toplantı yapacak
Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranına ilişkin yarın olağanüstü toplantı gerçekleştirileceğini duyurdu.
Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, banka yönetim kurulunun 26 Mayıs’ta politika faiz oranının istişare edileceği olağanüstü toplantı yapılacağı belirtildi.
Rusya Merkez Bankası, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle politika faiz oranını 28 Şubat’ta yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye çıkarmıştı. Banka, 29 Nisan’da gerçekleştirdiği toplantıda faizi son olarak yüzde 14’ye çekmişti.
Analistler, Rus rublesinin dolar karşısında hızla değer kazanması nedeniyle Rusya Merkez Bankasının faizi daha da düşürerek yüzde 12’ye indirmesini bekliyor.
Dolar/ruble paritesi, Batılı ülkelerin yaptırımlarının ardından 70 seviyesinden 130 seviyesine kadar çıkmış, ülkede yaşanan döviz krizi nedeniyle Rusya Merkez Bankası, sert sermaye kontrolleri uygulamaya başlamıştı. Söz konusu uygulamaların ardından ruble dolar karşısındaki kayıplarını telafi ederken, dolar/ruble de 60 seviyesinin altına geriledi.
Video Haberler
- Dikkat! Bu 3 sahile girmenin cezası 109 bin TL
- Boş havuza düşen domuz yavruları kurtarıldı
- 12 metrelik elektrik direğinde asılı kaldı
- İstanbul'da korkutan yangın
- 22 yaşındaki genç kalbinden vurularak öldürüldü
- Yasadışı bahis sitesine operasyon; 24 gözaltı
- Şırnak ve Siirt'te toz taşınımı etkisini sürdürüyor
- Arkadaşını mandıranın foseptiğine gömmüş
- 4 ameliyat olan Cuma'nın tek isteği yürüyebilmek
- Antik Kent Tiyatrosu seyircilerle buluştu
En Çok Okunan Haberler
-
- Saat 22.00'de 'kaçış planı' açıklayacak
- Koç-ROK tartışmasının sahne arkası
- Teksas'ta katliam: 21 ölü!
- Sedat Peker de devreye girdi
- 'Para gönderttiğin paravanın başında ailenden kim var?'
- AKP'li isimler A Haber'de yanıt verme sırasına girdi
- Atatürk bir kez daha haklı çıktı
- 5 asker şehit
- Merkez Bankası hakkında kritik iddia
- AKP'den ilk yanıt geldi