Rusya Merkez Bankası'ndan döviz kararı

Rusya Merkez Bankası, “mali piyasalardaki dalgalanmaları azaltmak için” yıl sonuna kadar iç piyasada döviz alımını durdurma kararı aldığını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2023 - 10:43
Rusya Merkez Bankası'ndan döviz kararı
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Rusya Merkez Bankası, rubledeki değer kaybı nedeniyle döviz alımını durduracak.

Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamada, bankanın 10 Ağustos’tan yıl sonuna kadar iç piyasada bütçe kuralları gereği yaptığı döviz alımlarını durduracağı belirtildi.

Kararın, mali piyasalardaki dalgalanmayı azaltmak için alındığına işaret edilen açıklamada, döviz alımına mali piyasalardaki duruma göre tekrar başlanabileceği kaydedildi.

Dolar/ruble paritesi bugün Mart 2022’den bu yana ilk defa 98 seviyesini aşmıştı.

Rusya’nın bütçe kurallarına göre, petrol ve doğalgaz gelirleri azalınca Ulusal Refah Fonu’ndan döviz satışı yapılırken, gelirler artınca döviz alımı yapılıyor.


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