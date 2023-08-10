Rusya Merkez Bankası'ndan döviz kararı
Rusya Merkez Bankası, “mali piyasalardaki dalgalanmaları azaltmak için” yıl sonuna kadar iç piyasada döviz alımını durdurma kararı aldığını bildirdi.
Rusya Merkez Bankası, rubledeki değer kaybı nedeniyle döviz alımını durduracak.
Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamada, bankanın 10 Ağustos’tan yıl sonuna kadar iç piyasada bütçe kuralları gereği yaptığı döviz alımlarını durduracağı belirtildi.
Kararın, mali piyasalardaki dalgalanmayı azaltmak için alındığına işaret edilen açıklamada, döviz alımına mali piyasalardaki duruma göre tekrar başlanabileceği kaydedildi.
Dolar/ruble paritesi bugün Mart 2022’den bu yana ilk defa 98 seviyesini aşmıştı.
Rusya’nın bütçe kurallarına göre, petrol ve doğalgaz gelirleri azalınca Ulusal Refah Fonu’ndan döviz satışı yapılırken, gelirler artınca döviz alımı yapılıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Havalimanı servisi köprüden uçtu
- Hutbeye Ali Erbaş ayarı
- Akbelen görüşmesine 37 muhalefet vekili katılmamış!
- Hayvancılık şirketi nasıl çelik yelek tedarikçisi oldu?
- Valiler kararnamesi yayımlandı
- 'Yarım saat kala...'
- Milyoner'e damga vuran soru: Seyirciler bilemedi
- Belediye Başkanı o sözlerini böyle savundu
- Muhalif kanallara ceza yağdı!
- Kaya'dan yeni açıklama: Anlaşıldığımı düşünmüştüm ama...