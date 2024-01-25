Rusya, Türkiye'den 1,5 milyon adet yumurta ithal etti

Rusya'nın, yılın başından bu yana Türkiye'den 1,5 milyon adet yumurta ithal ettiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 25.01.2024 - 16:50
Rusya, Türkiye'den 1,5 milyon adet yumurta ithal etti
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Rusya Gıda Güvenliği Kurumundan yapılan açıklamada, Türkiye'den bugün 19 ton ağırlığında 316 bin 800 adet yumurta daha ithal edildiği belirtildi.

Açıklamada, yılın başından bu yana Türkiye'den ithal edilen yumurta miktarının 1,5 milyon adede ulaştığı kaydedildi.

Rus hükümeti, ülkede hızla artan yumurta fiyatları nedeniyle 1 Ocak'tan 1 Haziran'a kadar Rusya'ya 1,2 milyar yumurtanın vergisiz ithalatına izin vermişti.


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