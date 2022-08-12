Rusya, Ulusal Varlık Fonu için TL'ye yatırım yapabilir
Rusya Merkez Bankası, daha önce dolar ve Euro işlemleriyle desteklediği Ulusal Varlık Fonu için 'dost ülkelerin' para birimlerine yatırım yapabileceğini açıkladı.
Rusya Merkez Bankası, Ulusal Varlık Fonu’ndaki rezervlerde değerlendirmek için Türk lirası, yuan ve rupi satın alınmasına yönelik değerlendirme yapıldığını bildirdi.
Rusya Merkez Bankası tarafından yayımlanan '2023-2025 Para Politikası' raporunda, bütçe kuralları çerçevesinde ilave petrol ve doğal gaz gelirleriyle ABD doları ve euro ile alım satım işlemlerinin yaptırımlardan ötürü imkânsız hale geldiği belirtildi.
Yaptırım süreci nedeniyle, bütçe politikasının önemli ölçüde gevşetildiği ve belirlenen harcama sınırlarının aşıldığına işaret edilen raporda, yaptırımlar ve küresel petrol piyasasındaki değişikliklerin göz önünde bulundurularak, bütçe kurallarında değişikliklerin yapılmasına yönelik çeşitli seçeneklerin değerlendirildiği kaydedildi.
'DOST ÜLKELERİN PARA BİRİMLERİ...'
Rusya Maliye Bakanlığı’nın, bazı dost ülkelerin para birimleriyle çeşitli işlemler yapılmasına yönelik çalışma yaptığı bilgisine yer verilen raporda, “Rusya Maliye Bakanlığı, Ulusal Varlık Fonu’nun yenilenmesi ve harcamaları için dost ülkelerin (Türk lirası, yuan, rupi ve diğerleri) para birimlerine yönelik bütçe kuralı yöntemine ilişkin bir işletim yöntemi uygulanması üzerine çalışıyor” ifadesine yer verildi.
Raporda, söz konusu adımın atılması halinde, bütçe kuralının ruble üzerindeki döngüsel etkisinin tekrar devam edeceği belirtildi.
Rusya, Ulusal Varlık Fonu’nu desteklemek için daha önce dolar ve euro üzerinden işlem yapıyordu.
Ülkenin uluslararası rezervlerinin bir kısmını oluşturan Ulusal Varlık Fonu'ndaki rezervler temmuzda 1,4 trilyon ruble artarak 12,1 trilyon rubleye (yaklaşık 201 milyar dolar) çıkmıştı.
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