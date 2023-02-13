Rusya’da altın taleplerinde keskin artış

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 12:44

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 12:44

Rusya’da altına olan talep dünyanın diğer bölgelerine kıyasla daha hızlı arttığına dikkat çekilirken, bununla birlikte Rusya 2022’de küresel talebin yalnızca yüzde 2’sini oluşturdu.

Uluslararası finans gazetesi Financial Times’ın Dünya Altın Konseyi verilerine dayandırdığı haberine göre, Altın alımında liderler Çin, Almanya ve Hindistan olarak kaydedilirken, uzmanlar jeopolitik istikrarsızlık nedeniyle altına olan talebin arttığını vurguladı.

Uzmanlara göre ülkelerin merkez bankalarının yoğun altın talepleri, ABD ve Batı ülkelerinin mali yaptırımları nedeniyle dolar ve euronun daha az güvenli hale geldiğini kanıtlarken, özel yatırımcılar döviz sıkıntısı nedeniyle fonlarını altın alarak kurtarmaya çalıştı.

Sonuç olarak değerli metalin popülaritesinde keskin artış yaşandığına vurgu yapan uzmanlar, aynı zamanda altını saklamanın bazı yatırımcılar için sorun olabileceğini, birçok bireysel yatırımcının altının bir ayakkabı kutusunda saklanamayacağını anlamadığını söylüyor.