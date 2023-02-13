Son dakika... Gaziantep'te yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi Nazmi Tosun gözaltına alındı
Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'te yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun İstanbul'da gözaltına alındı.
Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde en çok yıkımın yaşandığı kentlerden biri de Gaziantep oldu.
Kentte çok sayıda bina yıkıldı, 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI
Son olarak şehirde yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun İstanbul'da gözaltına alındı.
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