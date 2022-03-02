Ruble, sert yaptırımların etkisiyle değer kaybetmeye devam ediyor

02 Mart 2022 Çarşamba, 15:02

Ukrayna kentlerini bombalamaya devam eden Moskova, Kiev'de ilerlemeye hazırlanıyor. ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamada, Rusya'dan karşılık görmesi muhtemel bir hamlede bulunarak, AB ve Kanada'nın ardından ABD'nin de hava sahasını Rusya'nın uçaklarına kapatacağını açıkladı.

Ruble Moskova borsasındaki işlemlerde dolar karşısında yüzde 7.8 değer kaybederken, dolar/ruble kuru 109.10'a yükseldi. Ruble bankalararası piyasada ise yüzde 3.4 değer kaybetti. Her iki orandaki farklılık, Rusya'da finansal piyasaların ne kadar işlevsiz hale geldiğine işaret ediyor.

ING bugün yayımladığı raporda, "Birçok Rus bankasına yaptırım getirilmesi, spot döviz piyasasında ikili bir yapının ortaya çıkmasına sebep oldu" dedi. ING, para birimindeki ikili yapının ve Avrupa para birimlerinin baskının devam etmesini beklediğini de belirtti.

Petrol fiyatları varil başına 100 doların üzerine çıktı. Brent ham petrol vadeli fiyatının Haziran 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi görmesi küresel risk iştahını zedeledi.

Enflasyon yüksek kalmaya devam ederken, Türkiye, Hindistan ve Avrupa'daki gelişmekte olan piyasalar gibi enerji ithal eden ekonomiler, büyük olasılıkla çok yüksek seyreden petrol fiyatlarının sonuçlarından zarar görecek.

Danske Bank'ta küresel makro ve EM araştırma birimi başkanı Jakob Christensen, "Bu, (yüksek petrol fiyatları) küresel ekonominin karşı karşıya kalabileceği stagflasyon endişelerini artıracak" dedi.

TL DOLAR KARŞISINDA YÜZDE 1.3 DEĞER KAYBETTİ

Christensen, gelişmelerin Türkiye için enflasyon sorununu daha da kötüleştirdiğine dikkat çekerek "Oldukça istikrarlı olan TL'yi yakından izliyorum, ancak bu şok Türk hükümeti için iyi bir haber değil" dedi.