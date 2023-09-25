Rusya'da enflasyon 2024’te de yüksek kalacak

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Rusya’da enflasyon oranının 2024’te de yüksek seviyede kalacağını söyledi.

AA
Yayınlanma: 25.09.2023 - 14:36
Rusya'da enflasyon 2024’te de yüksek kalacak
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Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Rusya Federasyon Konseyi’nde yaptığı konuşmada, ülkesindeki enflasyon eğilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"KAYDA DEĞER SEVİYELERDE KALACAK"

Rusya’da yıllık enflasyonun yüzde 7,5 seviyesinde olduğunu anlatan Reşetnikov, “Gelecek yılın ortalama yıllık enflasyon oranı ise yüzde 7,2 seviyesinde olacak. Aralık 2024'te enflasyonun yıllık bazda yüzde 4,5’e gerilemesini bekliyoruz, ancak enflasyon gelecek yıl boyunca kayda değer seviyelerde kalacak” dedi.

Rusya Merkez Bankası, rubledeki değer kaybıyla artan yüksek enflasyon tehlikesi nedeniyle faiz oranını 15 Ağustos’ta yüzde 8,5’ten yüzde 12’ye, 15 Eylül’de de yüzde 13’e yükseltmişti.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, enflasyondaki yavaşlamanın sürdürülebilir olduğuna ikna olana kadar faizi uzun süre yüksek seviyelerde tutacaklarını söylemişti.


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