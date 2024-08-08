Rusya’da kripto para madenciliği yasal hale geldi!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kripto para madenciliğini yasal hale getiren yasayı onayladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle, ülkede kripto para madenciliği kasım ayından itibaren yasal hale geldi.
Kararnameye göre, Rus hükümetinin belirleyeceği kişi ve şirketler, belirlenen enerji tüketim sınırlarını aşmamak kaydıyla kripto para birimlerinin madenciliğini yapabilecek.
2021 YILINDA YASAKLANMASI GÜNDEMDEYDİ
Rusya Merkez Bankası 2021'de hazırladığı raporla ülkede kripto paraların tümüyle yasaklanmasını talep etmişti. Ancak kripto paralar, Ukrayna savaşının ardından Rus bankalarının SWIFT ödeme sisteminden çıkarılması nedeniyle ülkede giderek yaygınlaşmıştı.
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 30 Temmuz’da yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar uluslararası ödemelerde kripto para kullanılmasının başlayabileceğini ifade etmişti.
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