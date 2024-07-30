Rusya'dan kripto para madenciliği düzenlemesi
Rusya'da, parlamentonun alt kanadı Devlet Duması, kripto para madenciliğini yasal hale getiren yasayı kabul etti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Devlet Duması'nda düzenlenen oturumda, kripto para madenciliğinin yasal hale gelmesini içeren yasa onaylandı.
Buna göre, Rus hükümetinin belirleyeceği kişi ve şirketler, belirlenen enerji tüketim sınırlarını aşmamak kaydıyla kripto para birimlerinin madenciliğini yapabilecek.
Kabul edilen yasanın yürürlüğe girmesi için önce Rusya Federasyon Konseyi, ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanması gerekiyor.
SWIFT SİSTEMİNİN KALDIRILMASI SONRASI YAYGINLAŞTI
Duma, 27 Şubat'ta dijital finansal varlıkların uluslararası ödemelerde kullanılmasına izin veren yasayı kabul etmişti.
Rusya Merkez Bankası 2021'de hazırladığı raporla ülkede kripto paraların tümüyle yasaklanmasını talep etmişti, ancak kripto paralar, Ukrayna savaşının ardından Rus bankalarının SWIFT ödeme sisteminden çıkarılması nedeniyle giderek yaygınlaştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Katliama 'Evet' dedi, 'gerekçesi' tepki çekti
- MetroPOLL'den Erdoğan'ı üzecek anket!
- Sadece babadan geçen 5 genetik özellik
- 'Abbas başka bir tarihte gelecek'
- Mevduat faizlerinde 17 hafta sonra ilk!
- 'Erdoğan, sen işini yapmadın diye...'
- Polis memuru, kiracılarını vurdu!
- Seda Sayan’ın cenazeye neden gitmediği ortaya çıktı
- 'Türkiye çıkarılsın'
- Yabancılardan Türkiye için risk uyarısı