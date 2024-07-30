Rusya'dan kripto para madenciliği düzenlemesi

Rusya'da, parlamentonun alt kanadı Devlet Duması, kripto para madenciliğini yasal hale getiren yasayı kabul etti.

AA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 17:41
Rusya'dan kripto para madenciliği düzenlemesi
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Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Devlet Duması'nda düzenlenen oturumda, kripto para madenciliğinin yasal hale gelmesini içeren yasa onaylandı.

Buna göre, Rus hükümetinin belirleyeceği kişi ve şirketler, belirlenen enerji tüketim sınırlarını aşmamak kaydıyla kripto para birimlerinin madenciliğini yapabilecek.

Kabul edilen yasanın yürürlüğe girmesi için önce Rusya Federasyon Konseyi, ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanması gerekiyor.

SWIFT SİSTEMİNİN KALDIRILMASI SONRASI YAYGINLAŞTI

Duma, 27 Şubat'ta dijital finansal varlıkların uluslararası ödemelerde kullanılmasına izin veren yasayı kabul etmişti.

Rusya Merkez Bankası 2021'de hazırladığı raporla ülkede kripto paraların tümüyle yasaklanmasını talep etmişti, ancak kripto paralar, Ukrayna savaşının ardından Rus bankalarının SWIFT ödeme sisteminden çıkarılması nedeniyle giderek yaygınlaştı.


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