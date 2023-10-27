Rusya'dan bazı beyaz et ürünlerinde ihracatı yasaklama planı

Rusya Tarım Bakanlığı iç piyasada fiyatları istikrara kavuşturmak için bazı beyaz et ürünlerinde ihracatın geçici olarak yasaklanmasını teklif etti.

AA
Yayınlanma: 27.10.2023 - 07:00
Rusya'dan bazı beyaz et ürünlerinde ihracatı yasaklama planı
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Rusya Tarım Bakanlığının hükümete sunduğu taslağa göre, çeşitli beyaz et ürünleri ve yumurta ihracatının 6 aylığına durdurulması önerisinde bulunuldu.

Buna göre, söz konusu yasakla iç piyasada yaşanabilecek olası açığın önlenmesi ve fiyatlarda istikrar sağlanması hedefleniyor.

Rusya Tarım Bakanlığı verilerine göre ülkede beyaz et ürünlerinin fiyatlarında son 1 yıl içerisinde yüzde 25,3 artış yaşandı.


Rusya Tarım ihracat

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