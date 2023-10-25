Fransa'da tahtakurusu krizi: 'Rusya' iddiası

Yayınlanma: 25.10.2023 - 13:35

Güncelleme: 25.10.2023 - 13:39

Fransa'da son aylara damga vuran tahtakurusu salgınıyla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Fransa merkezli RMC radyosunun haberinde, Fransız istihbaratının, tahtakurusu salgınıyla Rusya'nın panik yaratmaya çalıştığını düşündüğü öne sürüldü.

İstihbarat yetkililerinin, internette yayılan ve Fransa'nın önemli yayın organlarına dayandırılan sahte haberler nedeniyle Rusya'nın korku yayma stratejisi izlediğinden şüphelendiği ifade edildi.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre,, Fransa merkezli haber ajansı AFP'nin teyit birimi şüphe yaratan iki haberi tespit etti.

Bölgesel gazete La Montagne'ye dayandırılan haberlerden birinde, Rus kimyasallarına uygulanan ambargo nedeniyle tahtakuruları üzerinde etkili ilaçların üretilemediği iddia ediliyor.

La Montagne gazetesi böyle bir haberin hiçbir zaman yayımlanmadığını belirtti.

Sol eğilimli Liberation gazetesine dayandırılan bir diğer sahte haberdeyse, tahtakurularının sayılarındaki artışın Ukraynalı mültecilerden kaynaklandığı öne sürüldü.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, birkaç ay önce yaptığı açıklamada özellikle Ukrayna karşıtı içerikleri bulunan bu tip sahte haberlerin "Rus troll fabrikaları" tarafından üretildiğini söylemişti.

Fransa'da son ayların en çok konuşulan konularından biri özellikle büyük şehirlerde baş gösteren tahtakurusu salgını oldu. Böceklerin evleri, metroları ve sinemaları bastığı haberleri sıklıkla Fransız basınının manşetlerinde yer alıyor.