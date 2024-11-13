Rusya'dan benzin ihracatı adımı: Kısıtlamaları kalkıyor

Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev benzin ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik teklifi hükümete sunduklarını bildirdi.

Rusya'dan benzin ihracatı adımı: Kısıtlamaları kalkıyor
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AA
Yayınlanma: 13.11.2024 - 16:27

Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya'da benzin ihracatının iç piyasadaki fiyatlanmalar nedeniyle kısıtlandığına işaret etti.

Gelinen noktada fiyatların istikrara kavuştuğunu anlatan Tsivilev, "Kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik teklifleri hazırladık ve bunları hükümete değerlendirilmek üzere sunduk. Şimdi ihracat kısıtlamalarını kaldıracağız" dedi.

SALDIRILAR VE ARTAN TALEP FİYATLARI ARTIRMIŞTI

Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı.

Fiyat artışları dolayısıyla hükümet zaman zaman ihracat kısıtlamalarına gidiyor. Rusya, benzin ihracatını son olarak 1 Ağustos'tan itibaren yıl sonuna kadar kısıtlamıştı.


Etiketler: #Rusya #petrol #benzin

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