Rusya'dan 'Montrö' uyarısı: Karadeniz'de müsade etmeyeceğiz

Yayınlanma: 12.11.2024 - 14:41

Güncelleme: 12.11.2024 - 14:45

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Nikolay Patruşev, Rusya'nın, Karadeniz'deki pozisyonunu kimsenin zayıflatmasına izin verme niyetinde olmadığını belirterek, Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin “Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni ihlal ederek” sularda daimi donanma bulundurmasına müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi.

Patruşev, Ukrayna'nın bölgedeki “saldırgan eylemlerinin NATO uzmanları tarafından koordine edilmesine” rağmen Rus Karadeniz Filosunun hala savaş kabiliyetlerini koruduğunu ve tüm deniz tehditlerini püskürtmeye hazır olduğunu belirtti.

ABD ve İngiltere'nin bir zamanlar sahip oldukları deniz gücünün çoğunu kaybettiğine dikkat çeken Patruşev, “İngiliz donanmasında ciddi bir denizci açığı olduğunu, çünkü denizciliğin artık orada prestijli olmadığını” söyledi.

Patruşev, şunları söyledi:

“Deniz gücündeki gerilemenin işaretleri ABD'de de görülüyor. Kağıt üzerinde devasa bir filoları var ama gerçekte denizciler arasında düşük moral, kronik personel eksikliği, onarım kabiliyetlerinin ve tersane işçilerinin eksikliği söz konusu. Rusya ise dünyanın önde gelen deniz güçlerinden biri olma statüsünü koruyor ve Rus donanması en önemlisi olan nükleer caydırıcılık da dahil olmak üzere tüm görevlerini yerine getirmeye devam etmektedir. Rakiplerimiz bilmelidir ki Rusya'nın nükleer deniz kalkanı her zaman ülkemizin üzerinde nöbet tutmaktadır.”

BALTIK DENİZİ

ABD ve Avrupalı ülkelerin Baltık Denizi'ni askerileştirmeye çalıştığını belirten Patruşev, Rusya'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının ardından ve Kuzey Akım patlamaları karşısında kendini korumak için ek önlemler aldığını ifade etti.

Patruşev, “Şu anda Baltık'ta güvenliğin sağlanması en önemli askeri ve siyasi görevdir. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımından bu yana ve Kuzey Akım patlamalarının arka planında, Rusya toprak bütünlüğünü ve ekonomik egemenliğini korumak için ek tedbirler almaktadır” dedi.