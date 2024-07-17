Rusya'dan ekonomik yaptırım açıklaması

Yayınlanma: 17.07.2024 - 16:13

Güncelleme: 17.07.2024 - 16:13

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus haber ajansı TASS'a verdiği mülakatta, Rus enerji sektörü ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin uyguladığı kısıtlamaların çok sayıda ülke tarafından görüldüğüne işaret eden Novak, "Dolayısıyla, rezerv paranın sahibi olan ülkelerden birinin eylemlerine bakmadan uluslararası ekonomik faaliyetleri yürütebilmemiz için güvenli araçlar, mekanizmalar oluşturmamız gerekiyor" dedi.

Novak, özellikle ulusal para birimleriyle ticarete yönelik talebin arttığını belirterek, "BRICS içerisinde yeni araçların yaratılması ve ikili ilişkiler üzerinden ortaklık ilişkilerinin kurulması arzusu var. Bunun için uygun ödeme altyapısını oluşturmamız gerekiyor" diye konuştu.

"YAPTIRIMLARI TANIMIYORUZ, BUNLAR YASA DIŞI"

Rus LNG projelerine ilişkin yaptırımları da değerlendiren Novak, "Yaptırımları tanımıyoruz, bunlar yasa dışı. Enerji kaynaklarının fiyatları noktasında yaptırım uygulayanlar kendi tüketicilerinin durumunu daha da kötüleştirmektedir” dedi.

Novak, yaptırımlara rağmen Rus enerji sektörünün gelişmeye devam ettiğini belirterek, "LNG'ye yönelik küresel talep artıyor, LNG projeleri gerçekleştirilecek, ortaklarla anlaşmalara varıldı. Elbette aşılması gereken zorluklar olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.