Rusya'dan enerji açıklaması: Petrol ve gaz gelirleri yüzde 50 arttı

08 Eylül 2022 Perşembe, 14:50

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Moskova Finans Forumu’nda yaptığı konuşmada, Rus ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mihail Mişustin, Rusya’daki tüketici talebinde dip noktanın geçildiğini anlatarak, “Ekonomi, yeni gerçeklere uyum sağlıyor. Bir miktar yavaşlama elbette kaçınılmazdı, ancak yaptırımları başlatanların varsaydığı gibi yıkıcı olmadı” dedi.

Mişustin, Rus ekonomisinin Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 küçüldüğünü belirterek, “Kıyaslamak gerekirse, 2009 krizinde ekonomideki küçülme 7 kat daha fazlaydı. O dönem dış kısıtlamalar da yoktu” diye konuştu.

Mişustin, Rusya’nın enerji ihracat gelirlerinin artığına da dikkati çekerek, "Enerji ihracatımızı sınırlama girişimi, bütçemizin petrol ve gaz gelirlerinde doğal bir artışa yol açtı, neredeyse yüzde 50 oranında” ifadesini kullandı.