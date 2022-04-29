Rusya’dan faiz indirimi kararı
Rusya Merkez Bankası politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 14’e çekti. Banka, enflasyonun bu yıl yüzde 23’e yükselebileceği tahminine yer verdi.
Rusya Merkez Bankası politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 17’den yüzde 14’e çekti.
Banka, Rusya ekonomisinin bu sene yüzde 8-10 daralacağı öngörüsünü paylaştı.
Ukrayna’yı işgal eden Rusya’da enflasyon mart ayında yüzde 16.7’ye yükseldi. Banka bugünkü açıklamasında yıllık enflasyonun bu sene yüzde 18-23 aralığında gerçekleşeceği tahminine yer verdi.
Açıklamada “Rusya ekonomisi için dış ortam zorlayıcı olmaya devam ediyor ve bu durum ekonomik aktiviteye zarar veriyor. Fiyatlarda ve finansal istikrara yönelik risklerde artış olmadığı için politika faizinde indirim için gereken koşullar oluştu” ifadelerine yer verildi. Ekonomide yapısal dönüşüm ihtiyacının dikkate alınacağı ve 2024 yılında enflasyon hedeflerine dönüleceği de vurgulandı.
Rusya Merkez Bankası, savaşın başlamasının ardından şubat ayında rubledeki sert düşüş nedeniyle politika faizini 1050 baz puan artışla yüzde 9.5'ten yüzde 20'ye çıkarmış, nisan ayında da yüzde 17'ye düşürmüştü.
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