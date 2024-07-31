Rusya'dan Google ve TikTok'a ceza!

Rusya'da mahkeme, bazı içeriklere erişimi engellemedikleri için Google ve TikTok'a toplam 9 milyon ruble (yaklaşık 104 bin dolar) para cezası verdi.

AA
Yayınlanma: 31.07.2024 - 17:55
Rusya'dan Google ve TikTok'a ceza!
Abone Ol google-news

Rusya, bazı içeriklere erişim engeli getirmedikleri için Google ve TikTok'a dava açmıştı.

Google ve TikTok'a açılan davalar, başkent Moskova'da görüldü.

Söz konusu platformlarda bazı yasaklı içeriklere erişim engellenmediği için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Google'ın 5 milyon, TikTok'un 4 milyon ruble olmak üzere toplamda 9 milyon ruble (yaklaşık 104 bin dolar) para cezası ödemesine hükmetti.

Ülkede Google ve TikTok gibi yabancı platformlara daha önce de benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti.


Rusya haberleri TikTok haberleri google haberleri

İlgili Haberler

AB mahkemesi TikTok'un itirazını reddetti: 'Eşik bekçisi' olarak kalmaya devam edecek

AB mahkemesi TikTok'un itirazını reddetti: 'Eşik bekçisi' olarak kalmaya devam edecek
Türkiye'de 16,5 milyon TikTok içeriği 'topluluk kuralları'nı ihlalden kaldırıldı

Türkiye'de 16,5 milyon TikTok içeriği 'topluluk kuralları'nı ihlalden kaldırıldı
Rekabet Kurulu'ndan Google'a dev ceza!

Rekabet Kurulu'ndan Google'a dev ceza!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler