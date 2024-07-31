Rusya'dan Google ve TikTok'a ceza!

Yayınlanma: 31.07.2024 - 17:55

Güncelleme: 31.07.2024 - 17:55

Rusya, bazı içeriklere erişim engeli getirmedikleri için Google ve TikTok'a dava açmıştı.

Google ve TikTok'a açılan davalar, başkent Moskova'da görüldü.

Söz konusu platformlarda bazı yasaklı içeriklere erişim engellenmediği için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Google'ın 5 milyon, TikTok'un 4 milyon ruble olmak üzere toplamda 9 milyon ruble (yaklaşık 104 bin dolar) para cezası ödemesine hükmetti.

Ülkede Google ve TikTok gibi yabancı platformlara daha önce de benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti.