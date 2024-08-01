Rusya'dan petrol fiyatı açıklaması!

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, küresel petrol fiyatlarında dalgalanmaların süreceğini belirterek, Brent petrolde varil başına mevcut 80 ila 85 dolarlık fiyatın Rus bütçesi için "tatmin edici seviyede" olduğunu söyledi.

AA
Yayınlanma: 01.08.2024 - 17:50
Rusya'dan petrol fiyatı açıklaması!
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, küresel petrol sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Petrol fiyatlarının sabit bir seviyede kalmasını beklemediklerini anlatan Novak, "Her iki yönde de dalgalanmalar olabilir. Önemli olan arz ve talep dengesinin sağlanmasıdır ve bu da petrol fiyatının istikrarının temelidir" dedi.

Daha önceki tahminlerinde, Brent petrol fiyatının varil başına 80 ila 85 dolar arasında seyretmesini öngördüklerini belirten Novak, "Şimdi bu teyit edildi. Mevcut fiyat Rus bütçesi için tatmin edici bir seviyede” diye konuştu.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 81,37 dolardan işlem görüyor.


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