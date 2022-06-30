Rusya'dan tahıl koridoru için önemli gelişme

30 Haziran 2022 Perşembe, 12:30

Rusya'dan tahıl koridoru için kritik bir hamle geldi.

Bloomberg'HT'nin derlediği habere göre, Rusya tahıl ticareti için Karadeniz'de bir kısım askerini geri çekti.

Tass, Rusya'nın Ukrayna'nın Yılan Adası'ndaki askerlerini geri çektiğini belirtti.

TÜRK GEMİLERİN GÜVENLİ ÇIKIŞI GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ



Geçen hafta Türk ve Rus askeri heyetleri, Ukrayna limanlarından tahıl ihracatı ve Türk gemilerin güvenli çıkışı ile ilgili görüşme yapmıştı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Moskova’da Milli Savunma Bakanlığı ile Rusya Savunma Bakanlığı heyetleri arasında müzakereler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Taraflar Ukrayna limanlarından tahıl ihracatı ve Türk ticari gemilerinin güvenli çıkışının yanı sıra Karadeniz’de güvenli seyrüseferin sağlanmasına yönelik yaklaşımları ele aldı" ifadeleri kullanıldı.

Türk ve Rus heyetlerinin, Türk kuru yük gemisi Azov Concord da dahil olmak üzere, Mariupol limanından çıkışların sağlanmasını mümkün kılan ikili formatta etkileşimin önemini vurguladığı kaydedilen açıklamada, istişarelere devam etmek için her iki tarafın anlaşmaya vardığı aktarıldı.

“Azov Concord” isimli Türk gemisi Rus ordusu ve ayrılıkçıların kontrolündeki Ukrayna’nın Mariupol limanından ayrılan ilk yabancı gemi olmuştu.