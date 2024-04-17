Kira, doğalgaz, elektrik... 'Emekli kart' mı geliyor? İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren desteğin şartları

Milyonlarca emekli açlık sınırının altında maaşlarla yaşamaya çalışırken gözler iktidara çevrilmiş durumda. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün emeklilere yönelik sözlerinin ardından 3,5 milyon emekliyi ilgilendiren yeni düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2024 - 16:21
Kira, doğalgaz, elektrik... 'Emekli kart' mı geliyor? İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren desteğin şartları
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından ekonomik gelişmelerre ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, enflasyon sorununun kalıcı çözümü için çeşitli çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Tüm dünya gibi Türkiye'nin de temel sorununun hayat pahalılığıyla katmerleşen enflasyon baskısı olduğunu aktaran Erdoğan, "Emeklilerimiz başta olmak üzere enflasyonun ücretli kesimde yol açtığı sıkıntıları yakinen biliyoruz" ifadelerini kullandı.

'EMEKLİ KART' GELİYOR

Erdoğa'ın açıklamalarının ardından, TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, hükümetin emekliler için atacağı adımların kulis bilgilerini paylaştı.

Sözcan, sayısı 3,5 milyonu bulan, 10 bin TL'nin altında maaş alan emeklileri ilgilendiren düzenlemenin ayrıntıları ise şu sözlerle paylaştı:  

"10 bin TL ve altında maaş alan emeklilerin durumu zor. sayılarının 3,5 milyon olduğu ifade ediliyor. Onları rahatlatacak düzenlemeler lazım. Mesela bir haneye 10 bin TL ve altında gelir geliyorsa, kirada oturuyorsa ona uygun destek paketleri olacak. 'Emekli kart' düzenlemesi, içinde gıda, ısınma gibi harcamaların karşılanabileceği bir limit olacak. Bunun da ayrıca şartları olacak. Evi kendisine ait olmayacak ve başka bir geliri olmayacak.

AK Parti yönetimi buna yönelik bir düzenleme hazırlığı içerisinde. Yeni destek programları üzerinde çalışıyor. Hayat pahalılığının vatandaşın cebinden götürdüğü belli. Enflasyonun getirdiği zorluklar belli. Bunlara yönelik en azından rahatlatmak amacıyla bir destek paketi üzerinde çalışılıyor.

Burada bölgesel farklılıklar da gözetilecek. Ankara ve İstanbul’da ev kiraları çok yüksek. Dolayısıyla ev kiralarına yönelik bir destek olacak. Mesela Erzurum’da havalar çok soğuk. Oralarda ısınma desteği daha fazla olacak. Bu tür bölgesel farklılıklar da olabilir. Buna yönelik çalışmalar yapılıyor."


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