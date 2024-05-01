CHP'li Cumhur Uzun'dan yasa teklifi: 'Ücretsiz doğalgaz bir yıl daha uzatılsın'

Yayınlanma: 01.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.05.2024 - 04:00

Uzun, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ücretsiz doğalgaz uygulamasının devlete maliyetinin yaklaşık 8 milyar olacağını öngörüyordu. Ancak bu maliyetin 5.1 milyar lirada kaldığı görülüyor. Milyonlarca insanımıza verilen bu desteğin maliyeti bu yıl cumhurbaşkanlığı için ayrılan bütçenin yarısından bile az” dedi.

Teklifinde ücretsiz dogalgaz desteğinin bir yıl daha devam etmesini isteyen Uzun, “Ülkemizin ekonomik şartları ortadaykan doğalgaz yardımı kesintiye uğramamalı. Aylık 25 metreküpün bulunan rezervin küçük bir kısmına tekabül ettiğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.

