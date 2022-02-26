Rusya'nın Ukrayna'yı işgali alt üst etti: 'Türkiye'nin bıçak sırtı planı'

26 Şubat 2022 Cumartesi, 09:23

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, “Ekonomide ‘A planı’ yattı ‘B planı’ yok!” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Muratoğlu yazısında, Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye'nin ekonomi politikasına etkilerine dikkat çekti.

Muratoğlu, “Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Türkiye'nin bıçak sırtı planını yatırdı. Yönetimin herhangi bir ‘B’ planı olmadığı için ‘A’ planından kalanlar ile devam edilecek yola” dedi.

Yazının öne çıkan kısmı şöyle:

“Merkez Bankası brüt rezervlerini satıp kur korumalı mevduatla birlikte doları yaz aylarına kadar 14'ün altında tutarız. Bu sayede hem olumlu bir algı yaratırız hem de bütçeye kur korumalı farkı ödetip yük olmayız. Ama nasıl akıllıyız! Dur daha ihracattan devamlı bir akarımız var. Nasıl olsa elde edilen gelirin yüzde 25'ini paşa paşa bize getirip bozduracaklar. Yaz ayları yaklaştıkça turizm de coşar, döviz yağar…

Cari açık kapanır. Ülkede döviz fazlalığı oluşur. Türk Lirası değer kazanır. Dur suyundan da koyayım biraz… Fiyatlar hep artacak değil ya… Onlar da yorulur. Düşmese bile hızlı artmaz. Bu yılın yüksek enflasyonu bir yıl geçince silineceğine göre ki biz buna baz etkisi diyoruz… Enflasyon düşer. Bizim millet enflasyonun anlamını tam bilmediği için fiyatlar düştü deriz. Yırttık abicim…

Petrol fiyatlarındaki her 10 dolarlık artışın Türkiye'ye direkt maliyeti 5 milyar dolar. Turizm cephesinin sadece Rus ve Ukraynalı turistlerden etkileneceği gibi sığ bir bakış açısıyla bile gelir kaybı en az 6 milyar dolar civarı."