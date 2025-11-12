S&P'den Türkiye kredi notu için kritik şart: 'Enflasyon tek haneye düşmeli'

S&P Global Ratings Kıdemli Direktörü Frank Gill, Türkiye ekonomisinde enflasyonla mücadelenin odak noktası olmaya devam ettiğini belirtti. Gill, Türkiye’nin mevcut uzun vadeli kredi notunun BB- ve görünümün durağan olduğunu vurguladı ve bu seviyenin şu an için makul olduğunu düşündüğünü söyledi. “Riskler dengeli, mali sonuçların oldukça cesaret verici olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

ENFLASYON HEDEFLERİNE ODAKLANILDI

Gill, Türkiye Sermaye Piyasaları Konferansı sonrası yaptığı açıklamada, birçok sektörün enflasyon hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Enflasyonda yavaşlamanın sürdüğünü ancak ikinci aşamanın daha zor olacağını dile getiren Gill, para politikasının maliye ve yapısal politikalarla koordineli yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

HAZİNE VE MALİYE POLİTİKASI DEĞERLENDİRMESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in deprem dışı harcamaları kısıtlama konusunda ciddi olduğunu söyleyen Gill, KDV tahsilatının güçlü olmasıyla gelir tarafında olumlu gelişmeler yaşandığını aktardı. Harcama tarafında bazı kısıtlamalar bulunmasına rağmen, enflasyonu yarı yarıya düşürmek için maliye politikasının daha sıkılaştırılabileceğini ekledi.

NET REZERVLER VE CARİ AÇIK

Türkiye’nin uluslararası net rezervlerindeki artışa dikkat çeken Gill, “Cari açığın mütevazı kalmaya devam edeceğini ve net dış finansman ihtiyacının da sınırlı olacağını öngörüyoruz” dedi. Öte yandan hane halkının altın ve döviz talebinin güçlü seyrini ve tüketimin yüksek seviyelerini, çekirdek enflasyonun düşmesini zorlaştıran faktörler arasında saydı.

BANKACILIK SEKTÖRÜ VE FAİZ POLİTİKASI

Gill, bankaların yönetim kalitesini öne çıkararak, kredi büyümesine getirilen sınırlamaların ekonomik istikrar açısından önemine değindi. Ancak faiz oranlarının tek başına enflasyonu kontrol etmekte yetersiz kaldığını, dolarizasyon ve diğer önlemlerin de etkili olması gerektiğini vurguladı.

ENFLASYON TAHMİNLERİ VE GELECEK ÖNGÖRÜLERİ

Enflasyon tahminleri hakkında bilgi veren Gill, yıllık enflasyonun hâlihazırda yüzde 30 civarında olduğunu, yıl sonu tahmininin yüzde 28 olduğunu belirtti. Çekirdek enflasyon ve gıda enflasyonu risklerinin kontrol altında olduğunu ifade ederek, 2026 yılı için ortalama enflasyon tahmininin yüzde 20 seviyesinde olduğunu açıkladı.

Gill, Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunun yatırım yapılabilir seviyeye ulaşmasında enflasyonun tek haneye düşmesinin kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Türk şirketlerinin ve hane halkının TL tasarruflarını artırmasının yerel para piyasalarını derinleştireceğini ve ekonomiye katkı sağlayacağını ekledi.

EKONOMİNİN STRATEJİK ÖNEMİ

Gill, “Çok yüksek enflasyon ekonomik kararları çarpıtıyor. İnsanlar kısa vadede uzun vadeli yatırım yapmıyor. Sermaye girişlerinin kalitesine bakıyoruz ve net doğrudan yabancı yatırımlar düşük seviyede. Türkiye, Asya ve Avrupa arasında stratejik bir konuma sahip ve potansiyeli çok büyük” değerlendirmesinde bulundu.