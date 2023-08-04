Saatler kaldı! Vergi daireleri 21.00’e kadar açık

Ertelenen gelir vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi taksitlerinin ödenebilmesi için vergi dairelerinin 21.00’e kadar açık olacağı duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.08.2023 - 18:31
Saatler kaldı! Vergi daireleri 21.00’e kadar açık
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Yapılandırma Kanunu kapsamındaki Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve gelir vergisinin borçlarının peşin 1’inci ve 2’nci taksitlerinin ödemeleri için ise son gün bugün. Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB), vergi dairelerinin bugün saat 21.00’e kadar açık olacağını duyurdu.

GİB’den konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"2022 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Yıllık Gelir Vergisinin ikinci, 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların peşin ödemesi, birinci ve ikinci taksitleri ile 2023 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksitinin ödeme süreleri 4 Ağustos 2023 Cuma günü sona ermektedir. Bu kapsamda mükellefler tarafından yapılacak ödemeler nedeniyle vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel yoğunluğun önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 4 Ağustos 2023 Cuma günü saat 21.00’e kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır."


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