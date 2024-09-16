Sabancı Holding, 'Dünyanın En İyi Şirketleri' listesinde 405'inci sırada

Yayınlanma: 16.09.2024 - 13:36

Güncelleme: 16.09.2024 - 13:36

Sabancı Holding'den yapılan açıklamaya göre, listede ilk 500 şirket arasına girmeyi başaran ve Türk iş dünyasını temsil eden Sabancı Holding, 87,78'lik genel skorla 405'inci sıraya yerleşti.

Time Dergisi tarafından "Dünyayı değiştiren şirketler" olarak tanımlanan organizasyonlar, genel bir skor üzerinden sıralanırken, üçlü bir formül üzerine kurulu olan şirket skorları, çalışan memnuniyet anket sonuçları, gelir artışı ve Küresel çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) verilerine göre hesaplanıyor.

Çalışan memnuniyetine ilişkin skorlar, 50 ülkeden yaklaşık 170 bin kişinin katıldığı anketler sonucunda belirlenirken, gelir artışında ise şirketlerin 2021-2023 döneminde ortaya koydukları ciro artışı dikkate alınıyor.

ESG skorlarında ise şirketlerin karbon emisyonlarında sağladıkları tasarruf ve Karbon Saydamlık Projesi (CDP) reytingleri gibi çevresel etkilerin yanı sıra yönetim kurulunda bulunan kadın oranı ve insan hakları politikaları gibi sosyal ve yönetişimsel unsurlara yer veriliyor.

2023'te iklim değişikliği kategorisinde Global A listesinde yer alan Sabancı Holding, Türkiye'den bu listeye giren tek yatırım holdingi olmuştu. Aynı yıl içerisinde, CDP İklim Değişikliği Programı'na raporlama yapan 11 Sabancı Topluluğu şirketinin 9'u, A veya A- notuyla liderlik seviyesine yükselirken böylece CDP'ye raporlama yapan ve liderlik seviyesinde olan Sabancı Topluluğu şirketleri 2023'e kıyasla 3 katına ulaşmıştı.

Time ve Statista'nın kriterlerinde önemli bir yere sahip olan yönetim kurulunda kadın oranında da Sabancı Holding, yüzde 44'lük oranla öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, dönüşen dünyada başarı kriterlerinin de yeniden belirlendiğinin altını çizdi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU

Alper, araştırma sonuçlarının, değişen kriterlerin de çok önemli bir yansıması olduğunu belirtti.

Sabancı Topluluğu olarak kendileri için başarının sadece finansal tablolarda yazanlardan ibaret olmadığına dikkati çeken Alper, şunları kaydetti:

"Yatırımcılarımıza, hissedarlarımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Ama bunu yaparken, çalışanlarımıza, topluma, dünyaya, insanlığa karşı olan sorumluluğumuzu da her zaman hatırlayacağız. Ne kadar karlı olursa olsun, sürdürülebilirlik anlayışımız ile ters düşen hiçbir yatırımı hayata geçirmeyeceğiz. Sabancı'nın son yıllarda geçirdiği kültürel ve operasyonel dönüşümün merkezinde de işte bu anlayış var. Bu yaklaşımımızın, Time ve Statista gibi dünyanın kendi alanlarında lider platformları tarafından da tescil edilmiş olmasından büyük mutluluk duyuyoruz."



