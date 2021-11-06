Sabancı Holding, küresel risklere rağmen büyüdü

06 Kasım 2021 Cumartesi, 12:13

Sabancı Holding, 2021 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Mevcut işlerde dijital dönüşüme önem verdiklerini belirten Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, hayata geçirdikleri teknoloji odaklı yatırımlar sayesinde pandeminin tüm kısıtlarına rağmen güçlü büyümeyi sürdürdüklerini söyledi. Alpar, holdingini yılın ilk 9 aylık döneminde tek seferlik gelirler hariç tutulduğunda 5 milyar 773 milyon TL seviyesinde net kâr elde ettiğini söyledi.

Holdingin aynı dönemde konsolide net satışlarını ise yüzde 38 artırarak 58 milyar 971 milyon TL’ye yükselttiğini belirten Alper, şunları söyledi:

KUR VE FAİZLERDEKİ OYNAKLIĞA RAĞMEN BÜYÜDÜ: Sürekli daha iyiyi aramak, süreçleri devamlı olarak iyileştirmeye çalışmak Sabancı’nın iş kültürünün en önemli unsurları arasında yer alıyor. Bu başarılı sonuçlar da bunun en büyük çıktısı. Güçlü finansal risk yönetimi yaklaşımımız ve uygulamalarımızla, kur ve faizlerdeki oynaklığa rağmen finansal dayanıklılığımızı bir kez daha gösterdik. Bu dönemde güçlü nakit akışı yaratmaya devam ederek bilançomuzu sağlamlaştırdık. 9 aylık dönemde, banka dışı kombine gelirlerde yüzde 36 oranında büyüme ortaya koyduk.

KÜRESEL TEDARİK SORUNLARINA RAĞMEN TALEPLER KARŞILANDI: Sanayi şirketlerimiz bu dönemde güçlenen iç ve global talebi en iyi şekilde karşılayarak çok güçlü sonuçlar elde etti. Yapı malzemeleri şirketlerimiz de güçlü operasyonel performanslarıyla yüksek seviyede üretimlerini sürdürürken, küresel tedarik zincirlerindeki aksamalara rağmen, müşterilerinin taleplerini sağlam bir şekilde karşılamayı bildi.

İKİ SİGORTA ŞİRKETİ TÜM HIZIYLA ÇALIŞIYOR: Aksigorta ve Agesa arasında iş birliğini artırmaya yönelik sinerji projeleri başlatıldı. Hedef müşterilerin sigorta ihtiyaçlarını bütüncül olarak karşılayabilme vizyonu doğrultusunda, iki şirket ortak proje geliştirme ve strateji çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

ARTAN ENERJİ TALEBİ KESİTİSİZ ŞEKİLDE KARŞILANDI: Tüm dünyada artan emtia ve enerji fiyatları küresel ekonomide dalgalanma yaratırken, enerji iş kolunda topluluk şirketleri güçlü finansal yapılarını korudu ve ülkemiz ekonomisine de ciddi katkılar sundu. Bu dönemde de ülkemizde sürekli olarak artan enerji talebinin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde karşılanması enerji şirketlerimizin en büyük önceliği oldu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEYE KATKIDA BULUNULDU: Bankamız 2021’in ilk 9 ayında ekonomimize sağladığı kredi desteğini 330 milyarı nakdi olmak üzere toplam 400 milyar TL seviyesine çıkardı. Perakende iş kolumuz da bu dönemde teknoloji odaklı yatırım, hizmet ve projeleriyle topluluğumuzun sürdürülebilir büyümesine önemli katkılarda bulundu.

PHİLİP MORRİS HİSSELERİNİN DEVRİ SÜRECİ BAŞLADI: Ekonomiye odaklanan holdingin, Philip Morris Türkiye’deki hisselerinin tamamının (yüzde 25) devir süreci geçtiğimiz ay içinde başlatıldı. Bu kapsamda, Philip Morris International, Sabancı Holding’in Philsa ve PMSA’daki hisselerini alma planıyla 6 Ekim 2021 tarihinde Rekabet Kurumu’na başvuruda bulundu.

SAHADA VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLDUK: Ülke genelinde yaz aylarında yaşanan çevre felaketlerinin yaralarının sarılması için Sabancı Topluluğu olarak bu süreçte, tüm imkanları seferber ettik. Enerji dağıtım işimiz kapsamında, bölgelerimizde yaşanan yangın ve sel felaketlerinde bölge insanımızın ilk günden bu yana yanında olduk, altyapı hizmetlerini hızlıca hayata geçirerek hayatın önemli seviyede etkilenmesini engellemek üzere her türlü önlemi aldık. Vatandaşlarımızın elektrik faturalarında ötelemeye giderek bir nebze destek olmaya çalıştık. Sigorta şirketlerimiz de bölgedeki hasarları öncelikli olarak telafi etti.

CUMHURİYET’İN 98’İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE TARİHİ SEFERBERLİK: Sabancı Topluluğu olarak, Cumhuriyet’in 98’inci kuruluş yıl dönümünde tarihi bir seferberlik başlattık. Sabancı Topluluğu olarak kurulduğumuz günden itibaren hep sahada, hep insanımızın yanındaydık. Şimdi tüm çalışanlarımızla birlikte eş zamanlı olarak sahalardayız, bu topraklara sahip çıkıyoruz. Hacı Ömer Sabancı’nın bundan 96 yıl önce, bu topluluğun tohumlarını atarken söylediği gibi; ‘Bu topraklardan kazandığımızı bu toprakların insanıyla paylaşmak’ en büyük ilkemiz, önceliğimiz.

SABANCI CUMHURİYET SEFERBERLİĞİ 10 KASIM’A KADAR DEVAM EDECEK: Adana’da, Kozan ilçesine bağlı Kızlarsekisi Köyü’nde düzenlenen basın toplantısıyla başlattığımız gönüllülük esasına dayalı 'Sabancı Cumhuriyet Seferberliği', Cumhuriyet’in Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım’a kadar devam edecek. Seferberlik, Sabancı Topluluğu olarak faaliyet gösterdiğimiz Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli ve Mersin olmak üzere toplam 11 ilde gerçekleştirilecek.