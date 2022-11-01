Sabancı Holding Üst Yöneticisi Cenk Alper, 'kurucu değerler'e dikkat çekti: Cumhuriyet sürekli ilerlemedir

01 Kasım 2022 Salı, 02:00

Sabancı Topluluğu tarafından hayata geçirilen 32 sosyal proje, bir yandan Türkiye’nin toplumsal kalkınmasına destek verirken bir yandan da ülkemizde gönüllülük konusunda önemli bir farkındalık oluşturacak. Bu kapsamda Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Pazarlı köyündeki “Bal Ormanı”nda arıların su ihtiyacını karşılamak üzere su depoları ve arı üreticilerinin ihtiyaçları doğrultusunda kamelyalar yapıldı. Kovanların konulması için orman içerisine 2 bin 500 adet kovan sehpası yerleştirilip bölgedeki arı üreticilerine kovan desteği sağlandı.

Bu amaçla düzenlenen etkinlikte konuşan ve “Cumhuriyet aslında bir yaşam biçimidir. Çağdaşlıktır, eşitliktir, sürekli ilerlemedir. En önemlisi; bu toprakları sevmek, onlara daima sahip çıkmaktır” diyen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, Cumhuriyetin bu değerlerini dünyanın içinden geçtiği zorluklardan bağımsız düşünmenin mümkün olmadığını vurguladı. Alper şuna dikkat çekti:

MİRASIMIZIN PARÇASI

“Bugün insanlık olarak yeni bir var olma mücadelesinin içindeyiz. Sabancı Topluluğu olarak, ortaya koyduğumuz tüm sürdürülebilirlik taahhütlerimiz, tüm projemiz, Cumhuriyet Seferberliği kapsamında yaptığımız tüm etkinliklerimiz, Hacı Sabancı’dan bizlere miras kalan ‘Bu topraklardan kazandığını bu toprakların insanıyla paylaşma’ ilkemizin vazgeçilmez bir parçası. Bu yıl 15 bini aşkın Sabancı gönüllüsüyle, Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk seferberliğini hayata geçirdik.”

(Üst yönetici Cenk Alper gönüllü çocuklarla fidan dikti.)

ENERJİ SEKTÖRÜNE YATIRIM ARTACAK

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Cenk Alper, yenilenebilir enerji alanında Sabancı Topluluğu’nun yaptığı yatırımlarla ilgili şu bilgileri verdi:

“Bugün holdingde enerjinin payı bankamıza eşit hale geldi. Artmaya da devam edecek. Kayseri’de yenilenebilirde 65 MW devreye girdi. Çanakkale, Balıkesir, Aydın ve Muğla’da 1000 MW rüzgâr anlaşması yapıyoruz. Bununla da kalmıyoruz bu sahalara güneş enerjisi yatırımları yaparak 5 bin MW’a geleceğiz. Ana odağımız Türkiye. Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji filosuna sahibiz. Ayrıca ABD’de güneş enerjisi yatırımı yapacağız. Yine füzyon teknolojisi ve derin termal alanlarına girişim sermayesi yatırımı yapıyoruz.”

GENÇLER VE İKLİM ÖNCELİKLİ

Cumhuriyetin 100. yılında “Gençlerin geleceğe hazırlanması”, “Kadınların işgücüne katılımı”, “İklim acil durumu ile kalıcı mücadele” gibi konulara hız verilecek.

