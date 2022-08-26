2023 Sakıp Sabancı Ödülleri'nde konu: Cumhuriyetin 100. yılı

26 Ağustos 2022 Cuma, 13:55

Sabancı Üniversitesi tarafından her yıl verilen ve sosyal bilimler alanında Türkiye’deki ilk ve tek uluslararası ödül programı olan Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri’nin 2023 yılı konusu "Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıl Dönümü: Teori ve Uygulamada Cumhuriyetçilik" olarak açıklandı.

Ödül programı kapsamında uluslararası bağımsız bir jüri tarafından bilimsel çalışmalarıyla bu yılki temaya katkıda bulunduğu belirlenen bir kişiye 25 bin dolar tutarındaki Jüri Özel Ödülü verilecek.

Makale kategorisinde verilecek ödüllere ise 45 yaşın altındaki kişiler başvurulabilecek ve aynı jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bu yılın konusu çerçevesinde yazılmış makaleler arasından üç tanesi 10 bin dolarla ödüllendirilecek.

Bu yıl için belirlenen ödül teması çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne hazırlanırken, Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri kapsamında, cumhuriyet ve cumhuriyetçilik kavramları üzerine, tarihsel, kurumlar, uygulamalar temelinde yapılmış, çeşitli disiplinlerden gelen, bilimsel, orijinal, ampirik ve karşılaştırmalı bakış açılarını içeren çalışmalar ödüllendirilecek.

Bu yıl ki çağrı kapsamında, teoride ve pratikte Türkiye'ye odaklanacak ancak Türkiye ile sınırlı olmayacak şekilde, cumhuriyet ve cumhuriyetçilik üzerine mevcut bilgilere yeni bilgiler ekleyen ve/veya Türkiye'deki siyasi ve sosyal süreçleri karşılaştırmalı bir perspektiften bir bağlama oturtmaya yardımcı olan özgün makaleler değerlendirmeye alınacak.

Siyaset teorisi, siyaset ve ahlak felsefesi, karşılaştırmalı siyaset, uluslararası ilişkiler, tarih, ekonomi, toplumsal cinsiyet çalışmaları, kültürel çalışmalar, sosyoloji, antropoloji gibi çok çeşitli disiplinlerde yapılan çalışmaların yanı sıra sosyal bilimlerde çok yönlü ve disiplinler arası araştırmalarla da başvuru yapılabilecek.