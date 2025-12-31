Sağlığa da zam yapıldı: Muayene ücreti ve katılım payında büyük artış!

Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, semt poliklinikleri ile üniversitelerin tıp fakülteleri gibi sağlık kuruluşlarında hastalardan alınan katılım payı tutarları artırıldı. Yapılan düzenleme ile muayene ve reçete katılım paylarında yeni dönem başlıyor.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık uygulama tebliğinde değişiklik yapan tebliğe göre, Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde uygulanacak katılım payı yeniden düzenlendi.

Aynı kapsamda, diş hekimliği fakülteleri bulunan devlet ve vakıf üniversite hastaneleri, devlet ve vakıf tıp fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde alınan katılım payı da artırıldı. Bu sağlık kuruluşlarında uygulanan katılım payı 20 TL’den 26 TL’ye çıkarıldı.

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA YENİ TARİFE

İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında ise katılım payı tutarlarında artış yapıldı. Buna göre özel sağlık kuruluşlarında uygulanan katılım payı 50 TL’den 60 TL’ye yükseltildi.

İLAÇ KATILIM PAYLARI DA ARTIRILDI

Düzenleme yalnızca muayene katılım paylarıyla sınırlı kalmadı. Reçete edilen ilaçlar üzerinden alınan katılım payı tutarları da artırıldı. Buna göre, 3 kutuya kadar temin edilen ilaçlar için alınan katılım payı 3 TL’den 3,75 TL’ye çıkarıldı. Üç kutunun üzerindeki her bir ilaç kutusu için alınan katılım payı ise 1 TL’den 1,25 TL’ye yükseltildi.

YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Sağlık hizmetleri ve reçete işlemlerinde uygulanacak yeni katılım payı tutarlarının, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Bu tarihten sonra sağlık kuruluşlarında ve eczanelerde işlemler yeni tarifeye göre yapılacak.