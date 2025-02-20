Sağlık Bakanlığı'nın Ramazan menüsü enflasyonu aştı: Temel gıda fiyatlarında rekor artış!

Yayınlanma: 20.02.2025 - 11:36

Güncelleme: 20.02.2025 - 11:37

Sağlık Bakanlığı'nın "Sağlıklı Ramazan" menüsü, 2025 yılına yaklaşırken gıda fiyatlarındaki artışı geride bırakmış durumda. Ramazan ayı yaklaştıkça, gıda fiyatlarının artışı, yurttaşların bütçesini zorluyor. Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan sağlıklı iftar ve sahur menüleri, son iki yıl içinde enflasyonu geride bırakacak şekilde arttı. 2023 yılında önerilen bu sağlıklı menülerdeki fiyat artışı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) gıda enflasyonunu geçti.

SAĞLIKLI RAMAZAN MENÜSÜ

Sağlık Bakanlığı, Ramazan ayında sağlıklı beslenmek için 2023 yılında şu önerileri sunmuştu:

Sahurda, süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler, çiğ sebzeler ve meyveler gibi hafif seçenekler tercih edilebilir. Alternatif olarak çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün de seçilebilir. Gün içinde açlık hissini geciktirecek, midenin boşalma süresini uzatacak lifli karbonhidratlar olan kuru fasulye, nohut, mercimek ve bulgur pilavı gibi besinler önerilmektedir. Ayrıca aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemeklerden kaçınılmalıdır.

İftar öğününde ise, zeytin veya hurma ve su ile oruç açılmasının ardından çorba ve salata ile yemek yenmeye başlanabilir. Ardından, etli sebze yemeği ya da hafif bir et yemeği, zeytinyağlı sebze yemekleri, salata veya söğüş, 1-2 dilim ekmek (isteğe bağlı olarak tam tahıllı ekmek veya pide) ya da küçük bir porsiyon pilav ya da makarna tercih edilebilir. İftar ile sahur arasında ise, meyve, kuru meyve, kabuklu yemişler, süt/yoğurt ve ara sıra küçük porsiyonlarda tatlılar tüketilebilir.

GIDA FİYATLARI VE ARTIŞLAR

Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği alışveriş listesi, 2023 yılı Ramazan ayı öncesi market broşürlerinden elde edilen fiyatlar ile 2025 yılında TCMB ve TÜBİTAK'ın ortak çalışmasıyla hazırlanan "marketfiyatı" sitesindeki fiyatlarla karşılaştırıldı. Bu liste, kuru meyve, zeytin, salatalık, elma, portakal, fındık, patates, peynir, yoğurt, helva, zeytinyağı, tarhana, yumurta, maden suyu, et (kıyma), süt, makarna, kuru fasulye, bulgur ve hurma gibi ürünleri içeriyor.

FİYAT ARTIŞI ENFLASYONU AŞTI

TÜİK'in hesapladığı enflasyon oranı, 2023 Mart ayından itibaren yüzde 122 artarken, gıda enflasyonu da yüzde 115 oranında artış gösterdi. Ancak, bu listeye göre, 2023 yılı ile 2025 yılı arasındaki fiyat artışı yüzde 177'yi buldu. En çok artış gösteren ürün, kuru üzüm oldu ve fiyatı yüzde 369 arttı. Hurma ise oruç açarken en çok tüketilen ürün olmasına rağmen en düşük artışla yüzde 50 oranında zamlandı.

ASGARİ ÜCRET VE ALIM GÜCÜ

2023 yılı ilk yarısında asgari ücret 8 bin 506 TL olarak belirlenmişken, 2025 yılı için bu tutar 22 bin 104 TL'ye yükseldi. Ancak asgari ücretin alım gücü, listedeki 10 ürünün gerisinde kaldığı gibi, 10 üründen de daha fazla arttı.