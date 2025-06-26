Sağlık raporu ücretleri belli oldu: İşte rakam rakam tam liste...

Türkiye’de milyonlarca yurttaşı ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. 15 Haziran 2025 tarihinden itibaren aile hekimlerinden alınan bazı sağlık raporları için ücret talep edilecek. Sağlık Bakanlığı’nın getirdiği bu uygulamayla, belirli sağlık raporları ücretsiz verilmeyecek.
RAPOR ÜCRETLERİ NASIL ÖDENECEK?
Ödemeler doğrudan aile hekimlerine yapılmayacak. Sağlık raporu ücretleri, Sağlık Bakanlığı’nın resmi ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Yurttaşlar, sbos.saglik.gov.tr adresinden veya karekod uygulaması ile ödeme işlemlerini tamamlayabilecek.
Sağlık Bakanlığı tarafından erişime açılan rapor ücret ödeme ekranıyla, aile hekimliği birimlerinde hazırlanan özel amaçlı raporların kullanılabilmesi için belirlenen ücretin ödenmesi zorunlu hale geldi. Ancak muayene işlemleri aile hekimliklerinde ücretsiz olarak yapılmaya devam edecek. Ücret yalnızca raporun hazırlanması ve teslimi aşamasında alınacak.
SAĞLIK RAPORU ÜCRETLERİ 2025
Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı "Ek-2 Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi"ne göre çeşitli sağlık raporlarının ücretleri şu şekilde:
- Tek Hekim Sağlık Raporu: 300 TL
- Tek Hekim Sağlık Raporu (Aile Hekimliği): 250 TL
- Sağlık Kurulu Raporu: 1250 TL
- Silah Ruhsatı İçin Sağlık Kurulu Raporu: 1500 TL
- Sürücü Raporları Tek Branş: 300 TL
- Sürücü Raporları İki Branş: 450 TL
- Sürücü Raporları Sağlık Kurulu: 750 TL
- Uçucu Raporu (Sivil Vatandaş) Sınıf I: 5250 TL
- Uçucu Raporu (Sivil Vatandaş) Sınıf II: 3750 TL
- Dalgıç/Denizaltıcı Sınıfı Raporu (Sivil Vatandaş): 3750 TL
- Psiko-teknik Değerlendirme Psikiyatri Muayenesi: 300 TL