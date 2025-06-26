Sağlık raporu ücretleri belli oldu: İşte rakam rakam tam liste...

Türkiye’de milyonlarca yurttaşı ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. 15 Haziran 2025 tarihinden itibaren aile hekimlerinden alınan bazı sağlık raporları için ücret talep edilecek. Sağlık Bakanlığı’nın getirdiği bu uygulamayla, belirli sağlık raporları ücretsiz verilmeyecek.

RAPOR ÜCRETLERİ NASIL ÖDENECEK?

Ödemeler doğrudan aile hekimlerine yapılmayacak. Sağlık raporu ücretleri, Sağlık Bakanlığı’nın resmi ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Yurttaşlar, sbos.saglik.gov.tr adresinden veya karekod uygulaması ile ödeme işlemlerini tamamlayabilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından erişime açılan rapor ücret ödeme ekranıyla, aile hekimliği birimlerinde hazırlanan özel amaçlı raporların kullanılabilmesi için belirlenen ücretin ödenmesi zorunlu hale geldi. Ancak muayene işlemleri aile hekimliklerinde ücretsiz olarak yapılmaya devam edecek. Ücret yalnızca raporun hazırlanması ve teslimi aşamasında alınacak.

SAĞLIK RAPORU ÜCRETLERİ 2025

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı "Ek-2 Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi"ne göre çeşitli sağlık raporlarının ücretleri şu şekilde: