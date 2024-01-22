Sağlık turizminde acentelerle hastaneler arasında yetki tartışması

Yayınlanma: 22.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 22.01.2024 - 03:00

Bazı kliniklerin sağlık turizminde uçak, transfer ve sağlık hizmeti dahil tam tur paketler satması turizm acentelerinde rahatsızlık yarattı. Sağlık turizmi sektörü temsilcileri de benzer şekilde bazı acentelerin kendi doktorları ile anlaştığı ve hastaların mağdur edildiğini söyleyerek “Herkes kendi işini yapmalı” dedi.

Kliniklerin acentelere rakip olarak sağlık turizmi belgesi olmadan satış ekibi kurarak sosyal medyada yayımladıkları reklamlarla hasta getirdiğini söyleyen Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Başkan Yardımcısı Dr. Şebnem Akman Balta, “Kliniklerin turizm acentesi gibi çalışması turizm sektöründe gelir kaybına neden oluyor. TÜRSAB ve Turizm Bakanlığı bu konuya çözüm üretmeli” diye konuştu.

‘DENETİM GEREKLİ’

Kliniklere yönelik iddiaları değerlendiren Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Sağlık İş Konseyi Başkanı Reşat Bahat şöyle konuştu:

“Hem acentecilik hem de sağlıkçılığa soyunan klinikler bunlardan birisinde eksiklikler yaşar ve bu da zaten bize karşı karalama kampanyaları üreten rakip ülkelerin elini güçlendirir. Profesyonel sağlık turizminde hastayı hastahane getirse bile bir sağlık acentesi ile çalışması gerek. Ancak Türkiye’de 700’den fazla sağlık turizm acentesi var. Bu sayının fazla olması da denetimsizlik getiriyor. Acenteler kendi doktorlarını tutup sağlık hizmeti verebiliyor. Burada hastalar sahipsiz kalabiliyor. Denetime ihtiyaç var. Hastahanelerin acentelere acentelerin hastahanelere ihtiyacı var.”