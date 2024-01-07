Sağlık turizminde tehlike çanları

Yayınlanma: 07.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 07.01.2024 - 03:48

O zamana kadar hiç öyle bir şey görmediğimden beyin ameliyatı geçirdiklerini sanıp üzülmüştüm. Çok geçmeden anladım ki saç ektirmişler, kafaları o yüzden garip görünüyor. Sırf onun için İstanbul’a gelen çok turist varmış meğer ektiren ektirene... Bazı İngilizlerin diş tedavisinin daha ucuz ve hızlı olması nedeniyle Türkiye’yi tercih ettiklerini biliyordum ama son yıllarda sağlık turizminin kapsamının bu kadar genişlemiş olduğunu yeni fark ettim.

Saç ektirmenin fazla bir komplikasyonu yok bildiğim kadarıyla ancak bugünlerde İngiltere gazetelerinde yer alan bir haber, sağlık turizmi özellikle de kozmetik operasyonlar için Türkiye’ye gidenlere önemli uyarıları içeriyordu.

İki çocuk annesi 24 yaşındaki 186 kilo Rosie Ritchie, aile doktorunun kendisinin yemek alışkanlıklarının sağlık sorunlarına yol açtığı uyarıları ve bu şekilde devam ederse 30 yaşını bulmayacağını söylemesi üzerine, “kısa yoldan çözüm” düşüncesiyle mide küçültme ameliyatı yaptırmaya karar verir. Araştırmaları sonucu daha ekonomik olduğunu görerek geçen temmuzda İstanbul’a gider. Ancak büyük umutlarla gittiği İstanbul bir kâbusa dönüşür. İddiaya göre, ameliyattan uyanma aşamasında elleri ve ayakları masaya bağlı ve ameliyat odasının duvarları kanlı bir haldedir. Etraftakiler Türkçe konuştuğu için de hiçbir şey anlamaz. Yine haberde yer alan iddiaya göre, yatağının yanında duran koca torbanın ne olduğunu sorduğunda “ameliyatta yüzde 80’i kesilen midesinin parçaları olduğu ve herhangi bir ihtiyaç durumunda tekrar kullanma ihtimaline karşı torbanın üç gün orada bekletileceği” kendisine söylenir.

Öyle bir ihtimale karşı soğuk bir ortamda olması gereken vücut parçalarının açıkta 72 saat oda ısısında bekletilip de enfeksiyon riski gözetilmeden tekrar nasıl kullanılacağını Rosie’nin aklı almamış sadece dua etmiş ki ihtiyaç olmasın! İfadesine göre acılar içinde geçen üç gün sonunda neyseki bu torbaya gerek kalmaz.

Bu ameliyat paketi için 3300 sterlin veren Rosie, görünüşe göre resmen parasıyla rezil olmuş ancak çektiği çile daha bitecek gibi değildir. Ameliyattan sonra üç gün hastanede, dört gün otelde kaldıktan sonra İskoçya’daki evine geri dönmüş. İstediği kiloyu vermiş, forma girmiştir ama altı hafta sonra başlayan şikâyetlerle sık sık soluğu acil serviste almaya başlamıştır. Doktorlar midesine atılan dikişlerin çok sıkı olduğundan yutmasını engellediği bunun da kusmaya yol açtığını teşhis etmişler. Ameliyattan aylar sonra hâlâ mide ağrısı ve ülser gibi yan etkilerle uğraşır olmuş, tedavisi için tekrar bir mide ameliyatı olması gerektiği söylenmiş.

Rosie, Türkiye’de doktorların işlem sırasında midesinde tespit ettikleri fıtığı düzelttikleri ve bunun için ekstra 2 bin sterlin talep ettiklerini, itirazları sonucu bunu almadıklarını iddia ediyor ve bu tür ameliyat olacakların ucuz diye risk almamalarını öneriyor.

EN AZ 25 ÖLÜM

Zaten uzmanlar hangi ülke olursa olsun, “merdiven altı” yerlerde yapılan operasyonlardan kesinlikle uzak durulması, tam donanımlı sağlık kuruluşlarının kullanılması yönünde sık sık uyarılar yapıyor.

İngiltere Dışişleri ve Geliştirme Ofisi’nin verdiği bilgilere göre, “Ocak 2019’dan bu yana en az 25 İngiliz, sağlık turizmi için gittiği Türkiye’de geçirdiği Brezilya popo estetiği, karın germe, popo küçültme, büyütme, yağ çektirme, mide balonu gibi çeşitli operasyonlar sonucu yaşamını yitirmiş”.

Böyle giderse sağlık turizminin de vadesi yakın gibi görünüyor!

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