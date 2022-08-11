Sahibinden.com: 'Temmuz ayının favorisi 20 yaş üstü araçlar oldu'

11 Ağustos 2022 Perşembe, 12:08

Sahibinden.com verilerinden hazırlanan sahibindex temmuz Vasıta raporu yayımlandı. Rapora göre ayın en çok ilan verilen kategorisi Otomobil oldu.

15-19 ve 20 yaş üzeri otomobillerin satışlarındaki oran, haziran ayına göre artış gösterirken; daha genç otomobillerin satış oranında düşüş izlendi.

En çok otomobil ilanı veren ilk 3 il İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. İlçelere göre ilan verme sayılarında liderlik; İstanbul-Bağcılar, Ankara-Çankaya ve Gaziantep-Şehitkamil şeklinde sıralandı. En çok ilanı verilen Arazi/ SUV & Pick-up markası yine Nissan oldu.

İLANLARIN YÜZDE 36’SI 250 BİN İLA 500 BİN TL ARALIĞINDA

Özgür bir tatil imkanı sağlayan karavanlara ait ilanların sayısı ise temmuz ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 40 arttı.

Temmuz ayında en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan ve 2015 model yılı olan araçların ilanı yayınlandı. Tüm ilanlar arasında araçların yüzde 33’ü 0 – 100bin kilometre aralığında yer aldı. İlanların yüzde 36’sı ise 250 bin - 500 bin TL aralığında satışa sunuldu.

Temmuz ayında ilan bakanların en çok ilgisini çeken marka sıralamasında liderlik Volkswagen'in oldu; sıralama Renault, BMW, Mercedes Benz ve Opel ile devam etti. Araçlar en çok gece 22:00-23:00 aralığında incelendi, ilanlara ortalama bakılma süresi ise 9 dakika 9 saniye oldu.

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