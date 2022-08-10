Üstü açık otomobilde tehlikeli yolculuk

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Sultanbeyli’de bir genç, üstü açık otomobilin üzerine çıkarak uzun süre seyahat etti. Yaşanan tehlikeli yolculuğu kayda alan bir başka sürücü ise, ’İnsanlar maalesef bu şekilde ölüyor’ diyerek duruma tepki gösterdi.

IHA
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:13

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli’de meydana geldi. Yan yol üzerinde seyir halinde olan otomobilin üzerine çıkan genç, dakikalarca seyahat etti.

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