SAIC-GM, Çin'de üçüncü fabrikasını kuruyor

Yayınlanma: 12.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 12.07.2023 - 07:00

General Motors (GM) ve Shanghai Automobile Industry Corporation (SAIC Motor) arasındaki Çin ortak girişimi SAIC-GM, GM'nin ürün hattı platformuna dayalı üçüncü elektrikli otomobil fabrikasının inşaatına başladı.

Yeni tesis, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletindeki Yantai'de inşa ediliyor.

Çin haber portalı Yicai Global'e göre, yeni tesiste elektrikli otomobillerin seri üretimi için dev bir bütçe ayrıldı.

FAALİYETE GEÇECEĞİ TARİH

Konu üzerine SAIC-GM tarafından yapılan resmi bir açıklama da bulunuyor.

Yantai'deki yeni araç fabrikasına, SAIC-GM'nin yaklaşık 8,8 milyar Euro'luk bütçe ayırdı.

Fabrikanın 2025 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor.

SAIC-GM'nin diğer iki ürün hattı tesisi, Şanghay'daki Pudong Yeni Bölgesi'nde ve Wuhan'da bulunuyor.

Wuhan'daki elektrikli otomobil fabrikası, ortak girişim tarafından ancak bu yılın başında faaliyete geçirildi.

Basında çıkan haberlere göre burada üretilen ilk model Buick Electra E5, ikincisi ise Çin'deki müşterilere teslimatı çok yakında olan Buick Electra E4 olacak.