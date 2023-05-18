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Sakarya gaz sahası için İtalyan firma ile sözleşme

Sakarya doğalgaz sahasının ikinci faz geliştirme işleri kapsamında İtalyan petrol ve doğalgaz altyapısı hizmet şirketi Saipem ile sözleşme imzalandı.

Reuters
Yayınlanma: 18.05.2023 - 10:21
Sakarya gaz sahası için İtalyan firma ile sözleşme
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İtalyan petrol ve doğalgaz altyapısı hizmet şirketi Saipem, Sakarya doğalgaz sahasının ikinci faz geliştirme işleri kapsamında TPAO’nun denizlerde arama ve çıkarma faaliyetlerini yürüten iştiraki TP-OTC ile sözleşme imzaladı.

Saipem’den yapılan yazılı açıklamada sözleşmenin bedeli belirtilmedi. Ancak Kuzey Denizi’nde başka bir işveren ile yapılacak proje ile birlikte 850 milyon dolar tutarında olacağı ifade edildi.

Saipem’in açıklamasına göre 2024 yılı yazında başlayacak olan proje, Karadeniz’de 2,200 metre derinlikte 175 km uzunlukta 16 inç çapında boru döşenmesi işini kapsıyor. 


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