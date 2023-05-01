Doğalgaz ne zaman ücretsiz olacak? Kartlı sayaçlarda ücretsiz doğalgaz geçerli mi?

Yayınlanma: 01.05.2023 - 16:45

Güncelleme: 01.05.2023 - 16:45

Ücretsiz doğalgaz Cumhurbaşkanı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca ücret alınmaması ile 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olmasını kapsıyor.



ÜCRETSİZ DOĞALGAZ NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden, doğal gaz tüketimleri için 24 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tahakkuk edecek ilk faturadan doğal gaz bedeli alınmayacak.

Ayrıca 1 Mayıs 2024 tarihine kadarki döneme ait aylık doğal gaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda 25 metreküpe kadar olan tüketim için doğal gaz bedeli tahsil edilmeyecek.

KARTLI SAYAÇLARDA ÜCRETSİZ DOĞALGAZ GEÇERLİ Mİ?



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni sonrası nükleer yakıt ve yerli doğalgaza ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dönmez, özellikle Ankara'da bazı konutlarda doğalgaz tüketiminin önden ödemeli şekilde kartlı olarak devam ettiğine işaret ederek, "Onunla alakalı olarak da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve ilgili gaz dağıtım şirketi temas halinde. Onların okuma-faturalandırma sistemi diğer klasik sayaçlı sistemlere göre biraz farklı ama endişe etmesinler, kartlı sayaç kullananlar da ücretsiz doğalgazdan yararlanacak" dedi.



25 METREKÜP DOĞALGAZ KAÇ TL?



BOTAŞ'ın konut tarifesine göre 1000 metreküp doğalgaz 4.080 TL. Böylece 1 metreküp 4,08 TL oluyor. 25 metreküp doğalgaz 102 TL oluyor.

İGDAŞ internet sitesinde yer alan bilgiye göre 1000 metreküp doğalgaz fiyatı 4,638696' TL. 1 metreküp doğalgaz fiyatı 4,63 TL'te denk geliyor. Böylece 25 metreküp doğalgaz yaklaşık 116 TL oluyor.