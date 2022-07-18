Sakarya'da yetişen çiçeklerden ürettiği kolonyayı 8 ülkeye ihraç ediyor

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 00:00

Sakarya'da yaşayan Murat Kılıç, yaptığı Ar-Ge çalışmaları neticesinde klasik kolonyalardan ziyade toplumun her kesimine hitap eden 154 çeşit koku üretiyor.

Sakarya'ya has koku üretmek için çalışmalara başlayan Kılıç, sadece şehirde yetişen longoz menekşesi, gölge zambağı ve kestane kabağı çiçeklerinden ürettiği kolonyasını 8 ülkeye satıyor. Yaptıkları kolonyaları, Güney Afrika, İngiltere, Almanya, Portekiz, Hollanda, Dubai gibi ülkelere ihraç ediyor.

"BİZİM İLK HAMLEMİZDE ŞEHRİMİZE ÖZEL BİR KOKU YAPMAKTI"

Sakarya'da yetişen çiçeklerden ürettiği kolonyalarını birçok ülkeye pazarlayan Murat Kılıç, "Ben bu meslekte 3'üncü nesilim. Dedem esansçı, babam ise kolonya üretirdi. 56 yıllık emek var. Biz bundan 10 sene önce klasik kolonya üretmemeye karar verdik. Artık klasik kolonyalardan çıkmak lazım çünkü sektör her geçen gün düşüyor. Bizde yeni bir çalışma başlattık. İlk hamlemiz şehrimize özel koku yapmak oldu. 'Şehr-i Sakarya' bu kokulardan birisi" dedi.

"8 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ"

Şehr-i Sakarya'nın özel bir koku olduğunu ifade eden Kılıç, bu kokuyu üretirken sadece Keremali Yaylası'nda yetişen gölge zambağını, longoz menekşesini ve yine kentte yetişen kestane kabağını kullandıklarını kaydetti. Kılıç, "Hepsini toplayarak bir araya getirdik. Çok güzel bir kolonya olduğuna inanıyorum. Gelen tepkiler de çok güzel. Şu an 8 ülkeye ihracat yapıyoruz" diye konuştu.