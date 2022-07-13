Rusya Savunma Bakanlığı: "Rusya, Ukrayna'dan tarım ürünleri ihracatı için teklifler sundu"

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 22:11

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası Ukrayna tahılının Karadeniz limanlarından sevkiyatında yaşanan sorunlarla ilgili Rusya, Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) ve Ukrayna taraflarının temsilcileri İstanbul’da bir araya geldi.

Rusya, Türkiye ve Ukrayna'nın askeri temsilcilerinin katıldığı toplantı sonrası Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov kısa bir açıklama yayınladı. Konaşenkov taraflar ile yapılan toplantıda Rusya'nın bazı öneriler sunduğunu aktararak, "Rusya Savunma Bakanlığı temsilciler İstanbul'da, Türkiye, BM ve Ukrayna temsilcilerinin katıldığı bir toplantıda yer aldı. Rus heyeti bu sorunun erken ve pratik çözümüne yönelik bir teklif hazırladı ve değerlendirmeye sundu" dedi.

"OLUMLU VE YAPICI BİR HAVADA GERÇEKLEŞTİ”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde Kalender Kasrı’nda Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasında bir toplantı yapıldı. Gıda krizinin çözümüne katkı sağlamak maksadıyla atılmış önemli bir adım olan bugünkü toplantıda, tahıl ve diğer gıda yüklü gemilerin emniyetli bir şekilde deniz yoluyla intikal ettirilmesine ilişkin tüm detaylar üzerinde çalışılmıştır” dedi.

“BU PROBLEMİN ÇÖZÜLMESİ KONUSUNDA TARAFLARIN İSTEKLİ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ”

Toplantının olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleştiğini ifade eden Akar, “Toplantı sonucunda İstanbul’da tüm tarafların temsilcilerinin bulunacağı bir koordinasyon merkezinin oluşturulması, liman çıkış ve varış noktalarında müşterek kontrollerin yapılması ve intikal rotalarında seyir emniyetinin sağlanması gibi temel teknik hususlarda mutabık kalınmıştır. Sonuç olarak, temel prensipler üzerindeki mutabakatın bizim için de anlamı var. Bu problemin çözülmesi konusunda tarafların istekli olduğunu görüyoruz” dedi.

Gelecek hafta Ukrayna ve Rus heyetlerinin yeniden Türkiye’de bir araya geleceğini belirten Akar, “Önümüzdeki hafta yapacağımız bu toplantıda hem bütün detaylar bir kez daha gözden geçirilecek hem de yaptığımız çalışmalar imza altına alınacak" dedi.