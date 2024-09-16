Sakarya’daki patlamaya ilişkin çarpıcı iddia! Avukat Mürsel Ünder Cumhuriyet TV'ye konuştu

Yayınlanma: 16.09.2024 - 17:17

Güncelleme: 16.09.2024 - 17:46

Oba Makarna şirketine ait Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan fabrikada dün öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Fabrikada yapılan soğutma çalışmaları sırasında 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Patlama ve ardından başlayan yangında 6'sı ağır 30 işçi yaralandı.

Silolardaki patlamanın ardından çatı katında yangın başladı. Edinilen bilgilere göre patlamaya silolardaki gaz sıkışması neden oldu.

Konuya ilişkin Cumhuriyet TV Gündem Özel programına katılan Bağımsız Maden-İş sendikasından Avukat Mürsel Ünder, fabrikada daha önce de aynı sebeple bir yangın çıktığını öğrendiklerini belirtti. Ünder’in ifadelerine göre ihmallere ilişkin uyarıda bulunan iş sağlığı ve güvenliği uzmanı işten çıkarıldı.

KAZA DEĞİL KATLİAM!

Ünder, “Bunun bir kaza değil işçi katliamı olduğuna ilişkin çok fazla veri var“ dedi ve şöyle devam etti:

“Şu an itibarıyla patronlar olay mahalline gitmişler. Ceza Hukuku’na göre orası suç mahallidir. Mülkiyetleri olsa bile oranın denetimi savcılık makamına geçer. Fabrikanın patronu oraya girmemelidir. Daha önce insanları yakınlarından haber almaya çalışırken patronların olay yerinden hard diskleri kaçırdığını gördük. Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı gerekli işlemleri yapmalı.”

“OCAK AYINDA DA YAŞANMIŞTI”

Bölgedeki işçilerle ve çevrede yaşayanlarla konuştuğunu belirten Ünder, “Bunlar daha taze bilgiler. Umarım yanılırız ama Ocak ayında aynı işyerinde aynı bölgede bir yangın olduğunu öğrendik. Mal ve can kaybı yaşanmadığı için bir yaptırım olmadığını öğrendik. İlgili işyerinin iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bu riski açıklamış ve işverenin gerekli önlemleri almasını istemiş. Bu önlemler alınmadığı için ise istifa etmiş” iddiasında bulundu.

“CEZASIZLIK POLİTİKASI UYGULANIYOR”

İş kazalarına ilişkin davalarda ihmallere rağmen cezasızlık politikası uygulandığını söyleyen Ünder, “Patronlar tüm kamu kurumları tarafından korunuyorlar. Sermaye kesiminin ceza almaması için Çalışma Bakanlığı başta olmak üzere devletin tüm birimleri seferber oluyor. Kamuoyunun tepkisini dindirmek adına gerekli işlemlerin yapıldığına ilişkin açıklamalar yapılıyor” dedi.