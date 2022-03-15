Salgında normalleşme, girdi maliyetleri, TL’nin değer kaybı etkiledi

15 Mart 2022 Salı, 02:00

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), 2021 yılıyla ilgili merakla beklenen “teknik sonuçları” açıkladı. Açıklanan sonuçlar ise salgınla ilgili normalleşme adımları, girdi maliyetlerindeki büyük artış, yükselen enflasyon ve eriyen TL’nin özellikle hayatdışı branşlar üzerindeki çarpıcı etkisini ortaya koydu. İşte ayrıntılar:

KASKODA YÜZDE 63

Hayatdışı branşında, 2021 yılında 2020 yılına kıyasla toplam hasar ödemesi yüzde 47.8 artarak 42.6 milyar lira oldu. Bu kapsamda hasar ödemesi; zorunlu trafik sigortasında yüzde 44.8 artışla 14.6 milyar lira, kasko sigortasında yüzde 63 artışla 9.5 milyar liraya yükseldi.

Yine hayatdışının alt branşlarından olan ve geçen yıl özellikle iklim değişikliği kaynaklı yaşanan doğal afetlerden etkilenen devlet destekli tarım sigortasında hasar ödemesi yüzde 86 artışla 628.8 milyon lirayı buldu.

Yangın ve doğal afet sigortaları kapsamındaki hasar ödemesi ise yüzde 44.3 artışla 4.2 milyar liraya çıktı. Bunların yanında salgınla büyük bir ilginin yaşandığı hastalık- sağlık sigortasında hasar ödemesi yüzde 49 artışla 8 milyar lirayı aşarken yine nakliyat sigortası kapsamında hasar ödemeleri yüzde 44.1 artarak 528.6 milyon lira oldu. Ayrıca finansal kayıp sigortalarında hasar ödemesi yüzde 129.1 artışla 379.1 milyon lirayı buldu. Kefalet sigortaları kapsamındaki hasar ise yüzde 130.3 artışla 27.5 milyon TL.

Hasarda yaşanan bu gelişmeler, primlerdeki yükselişe rağmen hayatdışı branşta teknik kârlılığı aşağı çekti. 2021’de 2020’ye kıyasla teknik kâr yüzde 7.3 düşüşle 7.5 milyar liraya indi. Teknik kâr/ zarar oranı da yüzde 15.5’e geriledi. Bu oran 2020’de yüzde 19.8’di.

‘TRAFİK’TE SORUN ÇOK

Bu kapsamda en dikkat çekici gelişme ise zorunlu trafik sigortasında yaşandı. 2020’de 825.3 milyon lira teknik kâr elde eden zorunlu trafik, 2021’de 2.6 milyar liralık teknik zarara döndü. Ayrıca teknik kâr kaskoda yüzde 39.9 düşüşle 1.4 milyar liraya inerken hastalık- sağlıkta yüzde 25.7 artışla 2.5 milyar lira, yangında yüzde 72 artışla 1.7 milyar liraya çıktı.

VHV GROUP, DUBAİ SİGORTA’YI SATIN ALDI

Almanya merkezli sigorta şirketlerinden VHV Group’un, Türkiye’deki iştiraki VHV Reasürans üzerinden BAE merkezli Oman Insurance’ın Türkiye’de hayatdışı sigortacılık faaliyeti gösteren Dubai Sigorta’nın tüm hisselerini satın almak için anlaştığı açıklandı. Verilen bilgiye göre grup, endüstriyel riskler, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik inşaat ve kurumsal sigortacılık alanlarında uzmanlaşmış bir sigorta şirketi ile mevcut faaliyetlerini büyütecek. Dubai Sigorta geçen yıl 397 milyon TL’lik prim üretti.

PRİM ÜRETİMİNDE 5 MİLYAR LİRA HEDEFLİYOR

Bünyesinde Quick Sigorta ve Corpus Sigorta’yı barındıran Maher Holding’in, sigorta pazarında iddialı hedefleri olduğu açıklandı. Gelecek planları içinde sigorta sektörünün çok önemli bir yer tuttuğunu belirten Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, “Hedefimiz, beş yıl içinde Türkiye’nin en büyük ilk beş sigorta grubundan birisi olmak. Sigortada prim üretimimizi 5 milyar TL’ye çıkaracağız” dedi.

Hayatdışı pazarında, 2021 sonu itibarıyla Quick Sigorta’nın yüzde 1.8, Corpus Sigorta’nın yüzde 0.6 payı var.

YÜZDE 30 DEVLET KATKISI 18 YAŞ ALTINI BÜYÜTECEK

Anadolu Hayat Emeklilik’in 18 yaşından küçüklere yönelik sunduğu “Çocuğum için BES” ürününün, sekizinci ayında 75 bin katılımcıya ulaştığı açıklandı.

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Didem Makaskesen, şu değerlendirmeyi yaptı: “Devlet katkısının yüzde 30’a yükselmesini, ebeveynlerin çocukları için BES kapsamında tasarruf yapma yönündeki eğilimlerini daha da artıracağını düşünüyoruz. Sözleşmenin direkt çocuk adına açılabiliyor olması da ebeveynlerde memnuniyet yaratan unsurlardan bir diğeri olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin kendisinin BES hesabı ile çocuğu adına açtırdığı hesap için ayda 250’şer TL ödeme yapan bir kişi, yeni düzenleme sonrası yıllık 1800 TL devlet katkısı kazanacak.”

SEKTÖRDEN KISA KISA

MAPFRE’nin, grup olarak bu yıl da Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde yer aldığı açıklandı. MAPFRE Sigorta Genel Müdürü Stefan Jensen şu vurguyu yaptı: “Kadın çalışan oranımız da yüzde 52’ye ulaştı.”

Sigortam.net Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Barış Açarı, çağrı merkezi çalışanları için “Benim Kariyerim” projesi başlattıklarını, buddy desteğinden yüksek hedef-prime kadar farklı uygulamalar olduğunu belirtti.

OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdür Yardımcısı Almula Aslan, küresel reasürans piyasasındaki yaygın erişimlerini Türkiye sigorta sektörünün hizmetine sunmaya başladıkların ifade etti.

Magdeburger Sigorta ile Kito Pet işbirliği yaptı. “Magdeburger Can Dostum” poliçe sahiplerinin Kito.pet internet sitesi üzerinden yapacakları mama alışverişlerinde yüzde 30 indirim uygulanacağı açıklandı.

HSBC’nin, Marsh ile beş yıl süreli broker anlaşması imzaladığı açıklandı. Marsh Türkiye Eş Üst Yöneticisi Yeşim Aksüt: “Bankanın müşterilerine risklerini en doğru şekilde kapsayan çözümleri sunacağız” dedi.

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI

ENDÜSTRİYEL YANGINLARIN NEDENİ YETERSİZ GÜVENLİK

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, “Endüstriyel Yangınlar ve Patlamalar Raporu, 2021”i yayımladı.

Rapora göre geçen yıl Türkiye’de 394 endüstriyel yangın ve patlama yaşandı. Bu sayı 2020’de 493’tü. 2021’deki yangın ve patlamalarda 8 işçi ölürken 103 işçi yaralandı. Tespit edilen yangın ve patlamaların yüzde 20’si ağaç, kâğıt, mobilya, yüzde 16’sı metal, yüzde 16’sı tekstil tesislerinde meydana geldi. Raporda özellikle şu vurgu dikkat çekti: “Endüstriyel yangın, patlama ve diğer büyük endüstriyel kazaların en büyük sebebinin proses ve iş güvenliği tedbirlerinin yeterli olmaması olduğu unutulmamalıdır.” Oda ayrıca, sigorta sektörünün bu rapordaki veriler ışığında projeksiyon yapmasının pek çok riski azaltabileceğini belirtti.

SEDDK’DEN ÖNEMLİ DUYURU

NÜKLEER ENERJİ İÇİN ÖZEL SİGORTA HAVUZU KURULUYOR

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Nükleer Düzenleme Kanunu’nun 8 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla, Türkiye’nin taraf olduğu “Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Kişilere Karşı Hukuki Sorumluluğa İlişkin Paris Sözleşmesi” (Paris Sözleşmesi) ve ek protokolleri ile uyumlu yasal altyapıya kavuştuğunu ve “işleten”in sorumluluğunun çerçevesinin netleştirildiğini açıkladı.





Kanunla, işletene sigorta yaptırma veya başka teminatlar gösterme zorunluluğu getirilerek bu alanda sigortacılık sektörünün amiral gemisi olacağına dikkat çekilen açıklamada, ayrıca işletenlere bu yıl faaliyete geçmesi planlanan Nükleer Sigorta Havuzu’ndan teminat alabilme imkânı tanınacağının altı çizildi.

HER 10 ŞİRKETTEN 4’Ü GÜVENLİK AÇIĞINA MARUZ KALDIĞINI DÜŞÜNÜYOR

DİJİTAL RİSK KORKUSU ÇOK

Aksigorta, 2020 sonunda hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi “Dijital Güvenlik Platformu” kapsamında şirketler ve bireysel tüketiciler özelinde dijital güvenlik algısına yönelik bir araştırma yaptı.

Buna göre, 2021 sonu itibarıyla dijital güvenlik riski konusunda kaygı düzeyi; bireysel tüketicilerde yüzde 69, KOBİ’lerde yüzde 61’e yükseldi. Bu oranlar Ağustos 2020’de sırasıyla yüzde 64 ve yüzde 49’du. Ayrıca araştırmanın KOBİ bazlı sonuçlarına göre, her 10 işletmeden dördü dijital platformlar üzerinden güvenlik açığına maruz kaldığını düşünüyor. Bu kapsamda 1 milyon TL altında ciroya sahip şirketlerin yetkilileri, yüksek cirolu firmalara göre daha fazla güvenlik açığına maruz kaldıklarını düşünüyor. Dijital güvenlik açığı kavramından temel olarak algılanan alt kavram ise “kişisel verilerin çalınması ve hacklenme” oldu.

ZİNCİRLEME SALDIRI

Buna karşın KOBİ’lerin yüzde 61’i dijital güvenlik konusunda herhangi bir önlem almıyor. Bu oran bireysel tüketicilerde yüzde 54.

Küçük şirketlerin bir bilgi teknoloji uzmanına sahip olmamasının, saldırıları kolaylaştırdığını belirten Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, “Bu da zincirleme siber saldırılara yol açmaktadır. Siber güvenlik sigortasının KOBİ’ler için zorunlu hale getirilmesi ve sistemsel altyapının buna uygun olarak yeniden oluşturulması büyük önem taşıyor” dedi.

METAVERSE BİLEN ELEMAN ARANIYOR

Sigorta endüstrisinin Metaverse evrenine yönelik çalışmalarını hızlandırdığını belirten IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Üst Yöneticisi Murat Çiftçi, şu değerlendirmeyi yaptı: “Potansiyel NFT satışları, kripto paraların internet ortamında ya da internete bağlı olmadan güvenli şekilde saklanması ve yeni teknolojik ürünlere duyulacak ihtiyaçlar, yetkin personelin işe alımı ve eğitimine yönelik çalışmaları beraberinde getirdi. Metaverse sektörde ciddi anlamda istihdam artışı yaratacak.”

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ‘GÜVENCESİ’ OLACAKLAR

Doğa Sigorta ile İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı’nın (İLKSAN) işbirliği yaparak “Kanser Destek Yardımı ve Ferdi Kaza Sigortası”yla ilkokul öğretmenlerine güvence sağlayacağı açıklandı.

Bu konuda bilgi veren isimlerden Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, “Geleceğimizi inşa ederken atacağımız adımlarımızı öğreten öğretmenlerimize dayanışma ve yardımlaşma konusunda her zaman destek olan İLKSAN ile işbirliği yapmak bize gurur veriyor” derken İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz da bu kapsamlı sağlık anlaşmasının 287 bin öğretmeni kapsayacağını belirtti.

‘YAYGIN RİSK YÖNETİMİ İÇİN BROKERLİK ÖNEMLİ’

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği’nin geçen hafta yapılan genel kurulunda Aon Türkiye Eş Üst Yöneticisi Ferhan Özay yönetim kurulu başkanı seçildi.

Yeni döneme ilişkin açıklama yapan Özay, “Risk yönetiminin yaygınlaştırılması ve en iyi uygulamaların benimsenmesi için sigortalılara brokerlik faaliyetleri ve artı değerlerinin tanıtılması büyük önem taşıyor. Yeni dönemde bu misyonumuza dönük önemli çalışmalara imza atacağız. Nihai hedefimiz ülkemizin gelişmiş pazarlar seviyesine gelme sürecinde, kişi ve kurumların risklerinin yönetiminde, güvenilir ve vazgeçilmez çözüm ortağı olmak” dedi.

ACENTE KOMİSYONUNU ROBBY ÖDEYECEK

Generali Sigorta’nın, robot çalışanı Robby ile acentelerin poliçe tahsilat kontrolü ve komisyon hak ediş süreçlerini yöneteceği, ayrıca hak edişlerle ilgili ödemeleri bu sistemle yapacağı açıklandı.

Generali Sigorta Üst Finans Yöneticisi (CFO) Sunay Koray’ın verdiği bilgiye göre, Robby hem tahsilat departmanındaki iş yükünü azaltacak hem acente ile şirket arasında bilginin hızlı şekilde aktarılması sağlayacak. Geçen yıl iki süreci üstlenen Robby, bu yıl üç farklı işi daha kendi başına yapacak.