Samsun'da inşaat işçisi asansör boşluğunda ölü bulundu!

Yayınlanma: 02.08.2023 - 14:07

Güncelleme: 02.08.2023 - 14:07

Samsun'un İlkadım ilçesinde 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan Belediye Hamamı inşaatında feci bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayserili kaplama işi ustası Duran Karabuğa'nın (59), gece arkadaşlarıyla birlikte kaldığı inşaatta sabah saat 07.30 sıralarında asansör boşluğunda cansız bedeni bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Yaklaşık 8 metreden düştüğü tahmin edilen işçinin sabah cansız bedenini gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme polisleri gerekli çalışmayı tamamladıktan sonra inşaat işçisinin cansız bedeni, itfaiye yardımıyla asansör boşluğundan çıkarıldı. Karabuğa'nın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Birkaç gün önce Kayseri'den çalışmak için geldiği ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen işçinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.