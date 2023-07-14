62 yaşındaki inşaat işçisi iskeleden düşerek hayatını kaybetti!

Kahramanmaraş’ta depremden az hasar aldığı için çalışma yapılan 14 katlı binanın 8'inci katındaki iskelesinden düşen sıva işçisi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 11:44
62 yaşındaki inşaat işçisi iskeleden düşerek hayatını kaybetti!
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Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesine Yamaçtepe Mahallesi'nde bulunan 14 katlı binada feci bir olay yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, depremde aldığı az hasar nedeniyle dış cephe çalışması yapılan binanın 8’nci katında sıva işiyle uğraşan 62 yaşındaki inşaat işçisi Ali Karadoğu dengesini kaybederek binanın ara boşluğuna düştü.

Karadoğu'nun düştüğünü gören çalışma arkadaşları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Karadoğu’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İşçinin cenazesi otopsi yapılmak üzere tıp fakültesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.


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