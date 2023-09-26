'Sana bana ne oluyor?' demişti: Erdoğan yüksek faizlere sabrediyormuş!

Yayınlanma: 26.09.2023 - 10:20

Güncelleme: 26.09.2023 - 10:20

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'yeni ekonomi yönetimi' politika faizini dört ayda 21.5 puanlık artış yaparak yüzde 30 seviyesine çekti.

2023 Şubat ayında yüzde 8,50 olan politika faizi Eylül 2023 itibariyle yüzde 30'a yükselirken Erdoğan'ın geçmişte faiz hakkındaki söylemleri akla geldi.

Erdoğan, 2021 yılında AKP'nin TBMM'deki grup toplantısında, "Şunu bir defa bilmemiz lazım. Bu konuda nass ortada. Nass ortada olduğuna göre, sana bana ne oluyor?" ifadelerini kullanmıştı.

Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu ise yüksek faizlerin Erdoğan'ın canını sıktığını belirtirken Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan'ın aldığı kararlara sabır gösterdiği aktarıldı.

"SABIRLI BEKLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Okan Müderrisoğlu'nun ilgili yazısı şu şekilde:

"Özel sektörümüz hâlâ devletin ağzına bakmaya ve sürekli bir şeyler istemeye meyilli. Oysa Cumhurbaşkanımız ilk ağızdan Orta Vadeli Programa, sorumluluk üstlenen Bakan Şimşek ve Başkan Erkan'a güvenini açıkça dile getiriyor. Elbette, yüksek faiz Sn. Erdoğan'ın canını sıkıyor. Lakin Cumhurbaşkanımız, dezenflasyon süreci ve yapısal reformlarla bağışıklık kazanmış büyüyen Türkiye ekonomisi iddiasını, günlük yorumların çok üstünde tutuyor. Sabırlı bekleyişini ve üst düzey desteğini sürdürüyor. Bu şartlar altında 2024'ün hassas ama sağlıklı bir geçiş yılı olacağını öngörmesi gereken TOBB başta olmak üzere iş dünyası çatı kuruluşlarının programa daha güçlü sahip çıkması ve bunu pratik hayatta da göstermesi önem taşıyor. Dertleri dinlendiğine, görüşleri alındığına, talepleri karşılandığına göre, iş insanlarının da sözde serbest özde grekoromen takılmaktan vazgeçmeleri Ankara'da her düzeyde bekleniyor."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2021 yılında AKP'nin TBMM'deki grup toplantısında faiz oranlarına dair şunları kaydetmişti:

"Açık, net söylüyorum: Arkadaşlar, faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Biz, faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Hala kalkıp da bu yolda, bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim. Şunu bir defa bilmemiz lazım. Bu konuda nass ortada. Nass ortada olduğuna göre, sana bana ne oluyor?"