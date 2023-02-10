Sanayi üretimi aralıkta yıllık yüzde 0.2 geriledi
TÜİK verilerine göre sanayi üretimi aralıkta yıllık bazda azalırken aylık bazda arttı.
TÜİK verilerine göre, sanayi üretimi aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azaldı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,5 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8.5 azaldı.
Sanayi üretimi aralıkta bir önceki aya göre ise yüzde 1,6 oranında arttı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,7 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,2 azaldı.
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