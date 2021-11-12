Sanayi üretimi azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; eylül ayında sanayi üretimi yüzde 1,5 azaldı.
TÜİK, eylül ayına ilişkin sanayi üretim endekslerini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi yıllık yüzde 8,9 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,0 arttı.
Sanayi üretimi aylık yüzde 1,5 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,2 azaldı.
BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE, YÜZDE 10,8 ARTTI
Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,8 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 1,6 arttı.
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