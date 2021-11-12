Son dakika: Bitcoin'de mayıs ayından bu yana ilk
Son dakika haberi.. Uzun süredir ellerinde Bitcoin tutan yatırımcılar, mayıs ayından bu yana ilk kez net pozisyonlarını azaltıyorlar.
Glassnode ve Findstrat Digital Asset Research tarafından hazırlanan rapora göre, uzun süreli Bitcoin yatırımcıları geçtiğimiz 7 günde 77 bin 778 Bitcoin satışı yaptılar ve 61 doların üzerinde fiyat ile yaptıkları bu satıştan 4,7 milyar dolar elde ettiler.
'LİKİDİTEYİ SAĞLIYORLAR'
Fundstrat analistleri Sean Farrell ve Will McEvoy yaptıkları değerlendirmede, "Kısa vadeyi yatırımcılar piyasaya dönüyorlar ve uzun süreli yatırımcıların satış yapmak için ihtiyaç duydukları likiditeyi sağlıyorlar" ifadelerini kullandılar.
BİTCOİN'DE SON DURUM
Bitcoin fiyatı 68 bin 990 doların üzerinde gelen satışlarla yaşadığı sert geri çekilmenin ardından bugün 64 bin 912 dolardan işlem görüyor.
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